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AH股新聞

19/02/2025 11:08

《Ａ股焦點》憧憬支持科技新政，半導體板塊走強，華虹Ａ漲１２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》時隔６年多、再次召開的民營企業座談會，多名科技巨頭負責
人出席，反映科技行業重要性，座談會舉行時間在全國兩會之前，意味著後續支持民營經濟和科
技創新的政策，可以在政府工作報告中部署。
　
　　此外，美國總統特朗普最新又指，可能對汽車、半導體及藥品徵收約２５％進口關稅，引起
市場再度炒作「中國半導體產業鏈國產替代」，滬深半導體板塊走強，路維光電
（滬：６８８４０１）、晶方科技（滬：６０３００５）、大為股份（深：００２２１３）漲停
封板，清溢光電（滬：６８８１３８）升１６％。
　
　　華虹半導體（０１３４７）（滬：６８８３４７）Ａ股漲１２％，Ｈ股曾漲近２成。野村在
研報中指出，華虹第四季收入處於指引高位，管理層今年第一季增長指引高於海外同業，惟遜中
芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）。該行認為，上述兩公司短期均可能受惠於消費電
子提前補充庫存；潛在美國關稅上調前為供應鏈提前備貨因素，但兩者差別可能在於約佔華虹收
入三分之一的功率分離式元件（ｐｏｗｅｒ　ｄｉｓｃｒｅｔｅ）短缺，由於行業競爭更劇烈。
（ｒｙ，ｃｔ）

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