《中國房產》統計局：１月７０城樓價同比跌幅續收窄，環比一線漲

《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布２０２５年１月份商品住宅銷售價格變動情況

。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２５年１月份，７０個大中城市中，一

線城市商品住宅銷售價格環比繼續上漲，二三線城市環比總體略降；一二三線城市同比降幅均持

續收窄。



＊一二線城市新樓價格環比上漲，二手樓價回落＊



１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分

點。其中，北京下降０﹒４％，廣州持平，上海和深圳分別上漲０﹒６％和０﹒２％。一線城市

二手住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。其中，北京、上海和深

圳分別上漲０﹒１％、０﹒４％和０﹒４％，廣州下降０﹒２％。



１月份，二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲０﹒１％，為２０２３年

６月以來首次上漲；二手住宅環比下降０﹒３％，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅和二

手住宅銷售價格環比分別下降０﹒２％和０﹒４％，降幅均與上月相同。



１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有２４個，比上月增加１

個；二手住宅環比上漲城市有７個，比上月減少２個。



＊一二三線城市一二手樓價同比降幅均收窄＊



１月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降３﹒４％，降幅比上月收窄０﹒４個百分

點。其中，北京、廣州和深圳分別下降５﹒７％、８﹒４％和５﹒２％，上海上漲５﹒６％。一

線城市二手住宅銷售價格同比下降５﹒６％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點，其中北京、上海

、廣州和深圳分別下降３﹒８％、２﹒３％、１０﹒０％和６﹒１％。



１月份，二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降５﹒０％，降幅比上月收窄０﹒４個百分

點；二手住宅同比下降７﹒６％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點。三線城市新建商品住宅和二

手住宅銷售價格同比分別下降６﹒０％和８﹒２％，降幅均比上月收窄０﹒２個百分點。

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