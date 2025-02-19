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AH股新聞

19/02/2025 11:18

《中國要聞》捏造小鵬車輛涉「首例智駕致死案」，一男子被刑拘

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地一名５３歲姓閆男子近日在網上捏造文章指小鵬Ｇ９涉及
「首例智能駕駛致死案」並被法院判決「車企擔責７０％」，小鵬汽車法務部迅速收集證據追究
法律責任。據《南方都市報》報道，該名姓閆男子已因在網絡上發布「首例智能駕駛致死案宣判
車企擔責７０％」的虛假信息，於上周五（１４日）被廣州天河警方依法刑事拘留。閆男承認為
吸粉引流、賺取流量收益，捏造不實信息，通過其在各大平台的個人自媒體帳號發布不實帖文。
　
　　２月１２日，有網民在網上發帖《Ｌ３級自動駕駛首例判決！車企擔責７０％，智駕法規全
面重構》，內容指，「２０２５年２月，廣州法院對一起Ｌ３級自動駕駛追尾事故作出判決，因
系統未識別靜止障礙物，車企承擔７０％賠償責任，車主自負３０％」，　並指該宗事故發生在
２０２４年１２月，涉事車輛為小鵬Ｇ９，在高速公路開啟Ｌ３級自動駕駛後因車輛未能識別到
前方故障貨車導致追尾，造成１死２傷。
　
　　當日下午，小鵬汽車法務部迅速回應稱，文中所描述的車輛碰撞事故、訴訟及法院判決純屬
捏造；廣州天河區法院工作人員則在翌日下午回應稱，經核查，不存在該網傳案件。小鵬汽車法
務部本周一（１７日）再度發文稱，現案件已偵破，主要犯罪嫌疑人涉嫌尋釁滋事罪已到案。
（ｓｌ）

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