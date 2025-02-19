【ＡＩ】吉利與階躍星辰合作兩款模型開源，增強智能座艙體驗

《經濟通通訊社１９日專訊》「中國ＡＩ六小虎」之一、總部位於上海的大模型初創公司階

躍星辰，昨與吉利汽車集團聯合宣布，將雙方合作的語音交互模型Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ，和視

頻生成模型Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ開源，同時這兩個開源模型將上線階躍星辰的Ａｐｐ

「躍問」。



據介紹，階躍Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ為目前全球參數量最大、性能最好的開源視頻

生成模型，而階躍Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ是行業內首款產品級開源語音交互大模型。



階躍星辰稱，吉利是其生態戰略合作夥伴，在兩款模型的研發過程中，雙方展開了深度合作

，在算力算法、場景訓練等領域優勢互補，增強了多模態大模型的性能表現。吉利ＣＥＯ淦家閱

則表示，吉利自研的「星睿大模型」已經與階躍星辰Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ、Ｓｔｅｐ

－Ａｕｄｉｏ等大模型完成了融合，將增強吉利汽車智駕、智能座艙的體驗。



階躍星辰成立於２０２３年４月，是內地大模型創業頭部公司之一，獲上海政府支持，創始

人姜大昕曾任微軟全球副總裁、微軟亞洲互聯網工程院首席科學家，是自然語言處理領域的全球

知名學者。目前階躍星辰團隊約有３００人。（ｓｌ）

