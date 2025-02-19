《汽車新勢力》奇瑞飛行汽車專利公開，三模塊組成靈活切換形態

《經濟通通訊社１９日專訊》奇瑞飛行汽車有新進展，由奇瑞汽車股份有限公司與清華大學

智能交通實驗室共同申請的「分體式飛行汽車」專利近日正式公開。據內地汽車媒體介紹，奇瑞

飛行汽車有別於大多的一體式飛行汽車，為三體複合翼飛行汽車，首次採用模塊化分體式設計理

念，並開創性地引入三體對接機構。



根據專利，奇瑞飛行汽車為分體式飛行汽車，由三個部分構成：飛行器模塊（包括螺旋槳和

機翼）、座艙模塊、底盤模塊。飛行器模塊與座艙模塊頂部相連，底盤模塊與座艙模塊可拆卸地

連接，操作模式包括地面模式、飛行模式、起飛模式、降落模式。飛行汽車從起飛模式切換到飛

行模式後，底盤模塊與座艙模塊分離，減少飛行阻力，降低飛行能耗；在飛行模式切換到降落模

式後，該兩個模塊重新連接，使飛行汽車平穩滑行降落，提高降落效率。



媒體認為，這種靈活切換形態的設計能解決飛行汽車「起飛難、降落慢」的問題，大力推動

飛行汽車技術發展。



此外，據介紹，這款飛行汽車摒棄傳統方向盤、油門等控制裝置，支持無人駕駛模式下的飛

行和行駛兩種操作方式，不僅大幅降低駕駛難度，還為緩解城市交通擁堵提供新解決方案。



奇瑞這款飛行汽車去年１０月亮相奇瑞全球創新大會並成功首航，最多可載２人，飛行高度

１０００米以下，最大飛行速度每小時１２０公里，續航能力為７０－８０公里，飛行時間４０

分鐘左右。（ｓｌ）

