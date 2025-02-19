  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/02/2025 11:52

《汽車新勢力》奇瑞飛行汽車專利公開，三模塊組成靈活切換形態

　　《經濟通通訊社１９日專訊》奇瑞飛行汽車有新進展，由奇瑞汽車股份有限公司與清華大學
智能交通實驗室共同申請的「分體式飛行汽車」專利近日正式公開。據內地汽車媒體介紹，奇瑞
飛行汽車有別於大多的一體式飛行汽車，為三體複合翼飛行汽車，首次採用模塊化分體式設計理
念，並開創性地引入三體對接機構。
　
　　根據專利，奇瑞飛行汽車為分體式飛行汽車，由三個部分構成：飛行器模塊（包括螺旋槳和
機翼）、座艙模塊、底盤模塊。飛行器模塊與座艙模塊頂部相連，底盤模塊與座艙模塊可拆卸地
連接，操作模式包括地面模式、飛行模式、起飛模式、降落模式。飛行汽車從起飛模式切換到飛
行模式後，底盤模塊與座艙模塊分離，減少飛行阻力，降低飛行能耗；在飛行模式切換到降落模
式後，該兩個模塊重新連接，使飛行汽車平穩滑行降落，提高降落效率。
　
　　媒體認為，這種靈活切換形態的設計能解決飛行汽車「起飛難、降落慢」的問題，大力推動
飛行汽車技術發展。
　
　　此外，據介紹，這款飛行汽車摒棄傳統方向盤、油門等控制裝置，支持無人駕駛模式下的飛
行和行駛兩種操作方式，不僅大幅降低駕駛難度，還為緩解城市交通擁堵提供新解決方案。
　
　　奇瑞這款飛行汽車去年１０月亮相奇瑞全球創新大會並成功首航，最多可載２人，飛行高度
１０００米以下，最大飛行速度每小時１２０公里，續航能力為７０－８０公里，飛行時間４０
分鐘左右。（ｓｌ）

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普的骯髒交易損害美國司法獨立

18/02/2025 14:27

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處