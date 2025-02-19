【ＦＯＣＵＳ】開源模型再現黑馬，僅用「數千個」Ｈ８００訓練

【ＦＯＣＵＳ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，徹底顛覆中美人工智能的「賽道規則」，低成

本、全開源的新中國模式，故事遠未結束。就在周一（１７日），位於上海的大模型獨角獸公司

階躍星辰，發布全球參數最大（３００億）的文字生成視頻開源模型Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－

Ｔ２Ｖ。效仿ＤｅｅｐＳｅｅｋ發表技術論文詳解訓練策略之餘，論文並透露，僅使用「數千個

」性能相對較低的Ｈ８００ ＧＰＵ。



＊開源之風勁吹，馬斯克擬效仿＊



開源之風，愈吹愈勁。繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ之後，百度下一版大模型Ｅｒｎｉｅ ４﹒５已

定於６月３０日開源，剛剛推出自詡「地球上最聰明ＡＩ」Ｇｒｏｋ３大模型的馬斯克，放風可

能在數個月後開源上一代Ｇｒｏｋ２。在此之前，ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ上

月罕有承認，在開源問題上站在了「歷史的錯誤一邊」，需制定新策略。



這無疑印證了谷歌前執行長Ｅｒｉｃ Ｓｃｈｍｉｄｔ的擔憂，西方國家可能在全球頂尖技

術開發的競賽中輸給中國，除非專注於建立開源ＡＩ模型。



一直以來，ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉ、Ｃｌａｕｄｅ、Ｇｒｏｋ等西方大模型不約而

同選擇閉源，既是基於技術壟斷，更是基於商業利益。馬斯克早前透露，最新Ｇｒｏｋ３使用的

英偉達ＧＰＵ高達２０萬個，訓練成本相當不菲。



＊換道超車，成就「三位一體」＊



相比閉源模型性能高度優化、穩定高效，開源意味在同樣參數規模下，更高成本、更慢速度

的傳統認知，正被中國初創ＡＩ公司改寫。從ＤｅｅｐＳｅｅｋ據報只使用了２０００至

３０００個Ｈ８００ ＧＰＵ開發出Ｖ３大模型，到階躍星辰自揭使用「數千個」Ｈ８００

ＧＰＵ訓練Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ大模型，都可謂是「換道」超車。



階躍星辰同時開源的還有Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ實時語音互動大模型，支持多種語言╱方言

的識別、對話、合成，模型參數高達１３００億。



此低成本、全開源的前仆後繼，意味中國ＡＩ路線－－文字╱圖片╱視頻╱語音多模態兼容

＋ＡＩ Ａｇｅｎｔ（智能體╱ＡＩ代理）演進＋開源接入多元生態，「三位一體」逐漸成形。

高成本、閉源的「極致智能」，與低成本、開源的「實用應用」，哪個更有助解決人類社會全場

景的業務問題？畢竟，追逐更尖端、更智能模型的終極目的，仍在於普惠眾生。

