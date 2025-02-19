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19/02/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】開源模型再現黑馬，僅用「數千個」Ｈ８００訓練

　　【ＦＯＣＵＳ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，徹底顛覆中美人工智能的「賽道規則」，低成
本、全開源的新中國模式，故事遠未結束。就在周一（１７日），位於上海的大模型獨角獸公司
階躍星辰，發布全球參數最大（３００億）的文字生成視頻開源模型Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－
Ｔ２Ｖ。效仿ＤｅｅｐＳｅｅｋ發表技術論文詳解訓練策略之餘，論文並透露，僅使用「數千個
」性能相對較低的Ｈ８００　ＧＰＵ。
　
＊開源之風勁吹，馬斯克擬效仿＊
　
　　開源之風，愈吹愈勁。繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ之後，百度下一版大模型Ｅｒｎｉｅ　４﹒５已
定於６月３０日開源，剛剛推出自詡「地球上最聰明ＡＩ」Ｇｒｏｋ３大模型的馬斯克，放風可
能在數個月後開源上一代Ｇｒｏｋ２。在此之前，ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ　Ａｌｔｍａｎ上
月罕有承認，在開源問題上站在了「歷史的錯誤一邊」，需制定新策略。
　
　　這無疑印證了谷歌前執行長Ｅｒｉｃ　Ｓｃｈｍｉｄｔ的擔憂，西方國家可能在全球頂尖技
術開發的競賽中輸給中國，除非專注於建立開源ＡＩ模型。
　
　　一直以來，ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉ、Ｃｌａｕｄｅ、Ｇｒｏｋ等西方大模型不約而
同選擇閉源，既是基於技術壟斷，更是基於商業利益。馬斯克早前透露，最新Ｇｒｏｋ３使用的
英偉達ＧＰＵ高達２０萬個，訓練成本相當不菲。
　
＊換道超車，成就「三位一體」＊
　
　　相比閉源模型性能高度優化、穩定高效，開源意味在同樣參數規模下，更高成本、更慢速度
的傳統認知，正被中國初創ＡＩ公司改寫。從ＤｅｅｐＳｅｅｋ據報只使用了２０００至
３０００個Ｈ８００　ＧＰＵ開發出Ｖ３大模型，到階躍星辰自揭使用「數千個」Ｈ８００　
ＧＰＵ訓練Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ大模型，都可謂是「換道」超車。
　
　　階躍星辰同時開源的還有Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ實時語音互動大模型，支持多種語言╱方言
的識別、對話、合成，模型參數高達１３００億。
　
　　此低成本、全開源的前仆後繼，意味中國ＡＩ路線－－文字╱圖片╱視頻╱語音多模態兼容
＋ＡＩ　Ａｇｅｎｔ（智能體╱ＡＩ代理）演進＋開源接入多元生態，「三位一體」逐漸成形。
高成本、閉源的「極致智能」，與低成本、開源的「實用應用」，哪個更有助解決人類社會全場
景的業務問題？畢竟，追逐更尖端、更智能模型的終極目的，仍在於普惠眾生。

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