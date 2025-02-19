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19/02/2025 17:57

《擴大開放》兩部門：引導更多優質外資長期投資中國上市公司

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院辦公廳關於轉發商務部、國家發展改革委《２０２５年
穩外資行動方案》，其中提出，鼓勵外資在華開展股權投資，引導更多優質外資長期投資中國上
市公司；取消外商投資性公司使用境內貸款限制，允許外商投資性公司使用境內貸款開展股權投
資；優化外資併購規則和併購交易程序，便利外國投資者在華實施併購投資；以及在外匯管理、
人員出入境、數據跨境流動等方面，為跨國公司投資設立投資性公司提供便利等。
　
　　《方案》提出，鼓勵外資在華開展股權投資。抓好《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦
法》落實，制定發布實施戰略投資的操作指引，加大對上市公司、境外基金和投資機構等的宣介
力度，引導更多優質外資長期投資中國上市公司。
　
＊推鼓勵政策促進外企在華所獲利潤更多用於再投資＊
　
　　此外，加大外資企業境內再投資支持力度。持續優化營商環境，切實把外資企業的國民待遇
落實到位。研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策措施，促進外資企業在華所獲利潤更多用於再
投資。取消外商投資性公司使用境內貸款限制。允許外商投資性公司使用境內貸款開展股權投資
，加大政策宣傳解讀力度，為跨國公司在華投資設立總部型機構提供便利。
　
＊鼓勵金融機構為外企提供融資服務＊
　
　　拓寬外資企業融資渠道。鼓勵金融機構為外資企業提供融資服務，開展重點外資企業貸款需
求及投資經營情況調研，有針對性舉辦銀企對接活動。引導各類基金與外資企業開展股權投資合
作，支持在華外資企業擴大投資經營規模、深耕中國市場。
　
　　鼓勵跨國公司投資設立投資性公司。優化外商投資舉辦投資性公司相關規定，在外匯管理、
人員出入境、數據跨境流動等方面，為跨國公司投資設立投資性公司提供便利。保障相關外商投
資性公司在華投資設立的企業依法依規享受外資企業待遇。
　
＊修訂外資拼購相關規定，降低跨境換股門檻＊
　
　　便利外國投資者在華實施併購投資。在外商投資法框架下，修訂《關於外國投資者併購境內
企業的規定》，優化外資併購規則和併購交易程序，完善併購管理範圍，降低跨境換股門檻等。
　
　　促進人員往來便利化。加快互免簽證協定商談，繼續穩妥擴大單方面免簽國家範圍。優化口
岸簽證、過境免簽、區域性入境免簽政策，促進人員跨境流動。更新《外國商務人士在華工作生
活指引》。（ｓｌ）

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