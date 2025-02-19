  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

19/02/2025 17:51

《擴大開放》兩部門：適時擴大電信、醫療領域開放試點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國務院辦公廳關於轉發商務部、國家發展改革委《２０２５年
穩外資行動方案》，其中提出，適時進一步擴大電信、醫療領域開放試點，引導更多優質外資長
期投資中國上市公司；推動生物醫藥領域有序開放，研究完善醫藥領域開放政策；支持外資企業
參與中國新型工業化進程，重點引進高技術領域外商投資等。
　
＊支持符合條件外企參與生物制品分段生產試點＊
　
　　《方案》表示，將擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。支持試點地區抓好增值電信、生
物技術、外商獨資醫院領域開放試點政策宣貫落實，對相關領域外商洽談項目開展「專班式」跟
蹤服務，推動項目盡早落地；適時進一步擴大電信、醫療領域開放試點；研究制定有序擴大教育
、文化領域自主開放實施方案，適時對外公布並穩步實施。
　
　　推動生物醫藥領域有序開放。支持符合條件的外資企業參與生物製品分段生產試點，加快省
級試點方案、質量監管方案審核，推動生物醫藥產業優化資源配置。研究完善醫藥領域開放政策
，便利創新藥加快上市，優化藥品帶量採購，進一步提高醫療器械產品採購可預期性。
　
＊重點引進高技術領域外商投資，修訂市場准入負面清單＊
　
　　加大重點領域引資力度。鼓勵外商投資養殖、飼養設備生產、飼料獸藥生產等畜牧業相關領
域並享受國民待遇。支持外資企業參與中國新型工業化進程，重點引進高技術領域外商投資，為
外資企業提供更多市場機會和合作空間。鼓勵養老服務、文化和旅遊、體育、醫療、職業教育、
金融等服務業領域吸引利用外資，滿足多層次服務消費需求。
　
　　落實全面取消製造業領域外資准入限制要求。對於外資准入負面清單之外的領域，嚴格按照
內外資一致的原則對外資准入實施管理。修訂市場准入負面清單，進一步壓減清單事項，面向各
類經營主體擴大開放。（ｓｌ）

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處