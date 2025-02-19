《擴大開放》兩部門：適時擴大電信、醫療領域開放試點

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院辦公廳關於轉發商務部、國家發展改革委《２０２５年

穩外資行動方案》，其中提出，適時進一步擴大電信、醫療領域開放試點，引導更多優質外資長

期投資中國上市公司；推動生物醫藥領域有序開放，研究完善醫藥領域開放政策；支持外資企業

參與中國新型工業化進程，重點引進高技術領域外商投資等。



＊支持符合條件外企參與生物制品分段生產試點＊



《方案》表示，將擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。支持試點地區抓好增值電信、生

物技術、外商獨資醫院領域開放試點政策宣貫落實，對相關領域外商洽談項目開展「專班式」跟

蹤服務，推動項目盡早落地；適時進一步擴大電信、醫療領域開放試點；研究制定有序擴大教育

、文化領域自主開放實施方案，適時對外公布並穩步實施。



推動生物醫藥領域有序開放。支持符合條件的外資企業參與生物製品分段生產試點，加快省

級試點方案、質量監管方案審核，推動生物醫藥產業優化資源配置。研究完善醫藥領域開放政策

，便利創新藥加快上市，優化藥品帶量採購，進一步提高醫療器械產品採購可預期性。



＊重點引進高技術領域外商投資，修訂市場准入負面清單＊



加大重點領域引資力度。鼓勵外商投資養殖、飼養設備生產、飼料獸藥生產等畜牧業相關領

域並享受國民待遇。支持外資企業參與中國新型工業化進程，重點引進高技術領域外商投資，為

外資企業提供更多市場機會和合作空間。鼓勵養老服務、文化和旅遊、體育、醫療、職業教育、

金融等服務業領域吸引利用外資，滿足多層次服務消費需求。



落實全面取消製造業領域外資准入限制要求。對於外資准入負面清單之外的領域，嚴格按照

內外資一致的原則對外資准入實施管理。修訂市場准入負面清單，進一步壓減清單事項，面向各

類經營主體擴大開放。（ｓｌ）

