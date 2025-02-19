  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

19/02/2025 17:07

《神州能源》內地汽柴油價每噸下調１７０元、１６０元，今年首降

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地成品油價格今年首次下調。國家發改委宣布，根據近期國
際市場油價變化情況，按現行成品油價格形成機制，２月１９日２４時起，國內汽、柴油零售價
格每噸分別下調１７０元（人民幣．下同）、１６０元。
　
　　據內媒計算，全國平均來看，９２號汽油每升下調０﹒１３元；９５號汽油每升下調
０﹒１４元；０號柴油每升下調０﹒１４元，即加滿一箱５０升的９２號汽油將少花６﹒５元。
（ｓｌ）

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處