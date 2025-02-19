《神州能源》內地汽柴油價每噸下調１７０元、１６０元，今年首降

《經濟通通訊社１９日專訊》內地成品油價格今年首次下調。國家發改委宣布，根據近期國
際市場油價變化情況，按現行成品油價格形成機制，２月１９日２４時起，國內汽、柴油零售價
格每噸分別下調１７０元（人民幣．下同）、１６０元。
據內媒計算，全國平均來看，９２號汽油每升下調０﹒１３元；９５號汽油每升下調
０﹒１４元；０號柴油每升下調０﹒１４元，即加滿一箱５０升的９２號汽油將少花６﹒５元。
（ｓｌ）
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
19/02/2025 17:07
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際市場油價變化情況，按現行成品油價格形成機制，２月１９日２４時起，國內汽、柴油零售價
格每噸分別下調１７０元（人民幣．下同）、１６０元。
據內媒計算，全國平均來看，９２號汽油每升下調０﹒１３元；９５號汽油每升下調
０﹒１４元；０號柴油每升下調０﹒１４元，即加滿一箱５０升的９２號汽油將少花６﹒５元。
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