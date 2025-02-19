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AH股新聞

19/02/2025 17:16

《中國要聞》緬北明家犯罪集團被控詐騙、殺人等１１罪，一審候判

　　《經濟通通訊社１９日專訊》緬甸北部果敢地區「電騙四大家族」之一明氏家族犯罪成員近
日在浙江受審。據《央視新聞》報道，２０２５年２月１４日至１９日，明家犯罪集團主案在浙
江省溫州市中級人民法院一審公開開庭審理，明國平、明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等２３
人被控詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品、組
織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、侵犯公民個人信息共１１項罪名。
　
　　報道指，庭審中，檢察機關出示了相關證據，各被告人及其辯護人進行了質證，控辯雙方在
法庭的主持下充分發表了意見，各被告人進行了最後陳述，最後法庭宣布休庭，擇期宣判。報道
未提及各被告人有否認罪。
　
＊涉賭詐資金逾百億，１４中國公民死亡＊
　
　　溫州市人民檢察院起訴指控，２０１５年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）
、明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子，以畢會軍、明菊蘭等其他家族成員和周衛昌、羅
家良、楊正喜等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團，利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，
發展和依託明家家族掌控的武裝力量，在果敢老街市及石園子、清水河等地設立多個「產業園區
」，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同以「金主」為
首要分子的犯罪集團，實施跨境電信網絡詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、開設賭場、販
賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭詐資金百億餘元人民幣，造成１４名中國公民死亡、６名中
國公民受傷。其中，２０２３年１０月２０日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團提供
武裝押運和看管，夥同「金主」轉移藏匿涉詐人員，以武力壓制、開槍射擊的方式阻止涉詐人員
逃跑，致多人傷亡。檢察機關提請以詐騙罪、故意殺人罪等１１項罪名追究明家犯罪集團及其關
聯犯罪集團成員刑事責任。
　
　　在中緬聯合執法下，明家犯罪集團在２０２３年底陸續在緬甸落網並移交中國，其中明學昌
畏罪自殺身亡。（ｓｌ）
　

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