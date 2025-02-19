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AH股新聞

19/02/2025 15:59

《中國要聞》漢堡王中國增資三成至４﹒１億美元，母企增持股份

　　《經濟通通訊社１９日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，漢堡王（中國）投資有限公司近日發生工
商變更，註冊資本由約３﹒１億美元增至約４﹒１億美元，增幅達３２％。該公司成立於
２０１３年９月，法定代表人為ＡＴＡＫＡＮ　ＢＯＺＫＵＲＴ，由ＢＫ　（Ｈｏｎｇ　
Ｋｏｎｇ）　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｃｏ﹒，Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持股。
　
　　漢堡王（Ｂｕｒｇｅｒ　Ｋｉｎｇ）母公司Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｂｒａｎｄｓ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（ＲＢＩ）昨日晚間宣布，ＲＢＩ一家子公司已以約１﹒５８億美
元向當地特許經營商ＴＦＩ　Ａｓｉａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　ＢＶ（ＴＦＩ）及Ｐａｎｇａｅａ
　Ｔｗｏ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　ＸＸＩＩＩ，Ｌｔｄ（笛卡爾資本）
收購漢堡王中國的股份，交易完成後已持有近１００％漢堡王中國股權。
　
　　ＲＢＩ正物色新的本地合作夥伴來投資和運營該業務，即與全球各地經驗豐富的本地餐飲運
營商合作，同時保持以特許經營為主的商業模式。ＲＢＩ表示，ＴＦＩ作為漢堡王在中國市場擴
張的重要合作夥伴，成功助力該品牌從２０１２年的約６０家門店擴展至目前的約１５００家。
ＴＦＩ此後將繼續作為ＲＢＩ商業夥伴在土耳其市場拓展業務，同時ＲＢＩ將繼續與笛卡爾資本
合作，共同推動Ｔｉｍ　Ｈｏｒｔｏｎｓ（天好咖啡）品牌在中國市場的進一步增長。（ｓｌ）

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