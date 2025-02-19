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AH股新聞

19/02/2025 15:28

【人行操作】機構：人行收緊流動性兼要穩匯率，２月ＬＰＲ料持穩

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行將於周四（２０日）發布２月貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）。《路透》調查顯示，人行近期流動性調控審慎意味明顯，且１月金融數據顯示經濟
改善向好，中美貿易戰陰霾下匯率壓力亦添阻，加之銀行淨息差壓力未消，以及「利率錨」七天
逆回購穩定，受訪者均預期２月ＬＰＲ持穩。
　
　　上海一券商交易員表示，短期內看不到ＬＰＲ調降的緊迫性，且ＯＭＯ（公開市場逆回購利
率）尚未調整，匯率亦仍有壓力，「應該要等兩會後，３月份看看」。該交易員並指，最近人行
對資金面的態度「爹媽不認」，這個月ＬＰＲ調降的概率很低。
　
　　高盛中國經濟研究認為，最近的事件凸顯了人行長期以來面臨的穩定難題－－在支持經濟增
長的寬鬆政策與維護金融穩定之間取得平衡：人行收緊銀行間流動性以控制債券價格反彈，從而
推遲了存款準備金率的下調；對外匯穩定性的擔憂仍是政策利率下調的主要制約因素。該機構進
一步指出，目前外匯穩定是重中之重，並制約了人行下調政策利率的能力；人行有理由在短期內
保持人民幣兌美元中間價穩定，尤其是在美中談判尚未進行的情況下。
　　
　　《路透》指，在上日經歷由緊至鬆的「過山車」後，中國銀行間市場今日早盤資金面暫歸平
衡。交易員指出，儘管流動性暫獲喘息，資金價格也從高位回落，但與公開市場政策利率相比，
整體依舊處於偏高水平，市場對於近期人行流動性調控態度的變化仍心懷「恐懼」，加之稅期影
響將至，資金緊平衡的總體格局恐難有明顯改觀。（ｓｌ）

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