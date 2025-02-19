《國企紅籌》中國銀河（６８８１）發短融券籌３０億人幣補充資金

《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，已於昨
天發行２０２５年度第三期短期融資券，發行規模為３０億元人民幣，融資券發行所募集的資金
將用於補充流動資金。
該集團指，融資券面值及發行價均為每單位１００元人民幣，期限為１４９天，最終票面利
率為１﹒９％。（ｗｈ）
【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
19/02/2025 08:34
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天發行２０２５年度第三期短期融資券，發行規模為３０億元人民幣，融資券發行所募集的資金
將用於補充流動資金。
該集團指，融資券面值及發行價均為每單位１００元人民幣，期限為１４９天，最終票面利
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