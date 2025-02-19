《國企紅籌》中國銀河（６８８１）發短融券籌３０億人幣補充資金

《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，已於昨

天發行２０２５年度第三期短期融資券，發行規模為３０億元人民幣，融資券發行所募集的資金

將用於補充流動資金。



該集團指，融資券面值及發行價均為每單位１００元人民幣，期限為１４９天，最終票面利

率為１﹒９％。（ｗｈ）

