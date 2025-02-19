《國企紅籌》康龍化成（０３７５９）股東信中康成沽１％股權

《經濟通通訊社１９日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，近日收

到持股１７﹒０９％的股東深圳市信中康成投資合夥企業（有限合夥）及其一致行動人深圳市信

中龍成投資合夥企業（有限合夥）的股份減持進展告知函，獲悉信中康成和信中龍成因減持導致

股權下降１﹒０９％。



該集團指，有關股東於本周一（１７日）減持約２０９０萬股，令持股由１７﹒０９％降至

１６％。（ｗｈ）

