《神州債市》土地儲備專項債重啟，北京首發超１１６億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》時隔五年，地方政府土儲專項債重啟，北
京市於２月１８日發行的多隻專項債券中，約１１６﹒９億元（人民幣．下同）債券募集資金用
於土地儲備。
據中國債券信息網消息，北京市２月１８日完成發行２０２５年北京市政府一般債券（一期
至二期）和２０２５年北京市政府專項債券（五至十七期）。相關信息披露文件顯示，北京此次
發行的規模達４６２﹒９億元專項債，募集資金專項用於棚戶區改造、土地儲備、市政和產業園
區基礎設施等項目。
內媒《財新》據相關項目信息披露文件統計，北京市上述七至十期的專項債中，約
１１６﹒９億元債券資金投向土地儲備領域，涉及昌平、房山、大興、海澱、密雲、平谷、通州
區和北京市本級的２５個項目。其中使用專項債資金最多的是「輕軌Ｌ２線通州段次渠站、垡渠
南站、亦莊火車站土地一級開發項目」，使用專項債資金３４﹒３６億元。
北京市上述七至十期的專項債中，約１１６﹒９億元債券資金投向土地儲備領域，涉及昌平
、房山、大興、海澱、密雲、平谷、通州區和北京市本級的２５個項目。其中使用專項債資金最
多的是「輕軌Ｌ２線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火車站土地一級開發項目」，使用專項債資
金３４﹒３６億元。
從債券名稱和項目介紹看，這些土儲專項債多涉及新增土儲項目，而非２０２４年新政策支
持的專項債收購閒置存量土地。例如北京大興新城西片區一期土地一級開發項目，在２０１７年
７月已獲市建委批復，同意西片區納入２０１８年棚改計劃，先行啟動非住宅拆除騰退。後因
２０２０年棚改和一級開發途徑受阻，大興區研究明確按土地資源整理的模式實施。此次使用
２０００萬元專項債資金對大興新城西片區一期用地進行土地一級開發。
２０２４年１０月１２日，財政部首次宣布允許地方政府專項債券用於土地儲備，支持回收
符合條件的閒置存量土地，確有需要的地區也可以用於新增的土地儲備項目。這意味著從
２０１９年四季度起逐漸退出的土地儲備專項債將重啟。
此前２０１７年至２０１９年間，財政部等部門曾探索項目收益與融資自求平衡專項債，並
推出土地儲備、收費公路、棚戶區改造三個項目收益債品種，通常在債券名稱中標注土地儲備等
相關字樣。據企業預警通統計，２０１８年至２０１９年土儲專項債規模達６２８０億元，佔同
期發行總量的３０﹒９％，僅次於棚改專項債。因棚改貨幣化等風險上升，在２０１９年９月國
務院叫停後，土儲專項債從２０２０年未再發行。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇