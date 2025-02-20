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AH股新聞

20/02/2025 10:08

《駐京專電》國資委：推動企業擴大有效投資，深化國企改革

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院國資委１８日至１９日在京召開地
方國資委負責人會議，總結２０２４年國資國企工作，交流經驗，研究部署今年重點任務。會議
要求，要結合實際全力完成好今年國資國企各項目標任務。會議明確了六個「著力」。
　
　　一是要著力抓好高質量的穩增長，堅持挖潛增效和新動能培育一體推進，更大力度推進提質
增效，推動企業擴大有效投資，充分發揮示範帶動作用，積極助力穩就業、穩供應、穩暢通，帶
動各類所有制企業融通發展；
　
　　二是著力深化國有企業改革，高質量完成國有企業改革深化提升行動，加快建立國有企業履
行戰略使命評價制度，形成同新質生產力更相適應的生產關系，大力提升國有企業管理能力；
　
　　三是著力提升國有企業科技創新能力，健全推進創新的有效機制，推動企業加快關鍵核心技
術攻關，以科技創新促進產業創新，打造靠創新進、靠創新強、靠創新勝的現代新國企；
　
　　四是著力推進國有經濟布局結構調整，以編制「十五五」規劃為契機，深入研究形勢、研究
市場、研究行業，立足自身基礎和優勢，推進國有資本「三個集中」，推動重點產業提質升級，
切實增強主業實業核心競爭力；
　
　　五是著力加強國有資產監管，加強對重點領域、重點問題的監管，探索實施穿透式監管，努
力做到向下看清各級、一級管住一級，不斷提升國資監督有效性；
　
　　六是著力防範化解重大風險，採取有力措施防控債務風險，嚴控重點領域風險，健全全面風
險防控體系，善於在高質量發展中化解風險，努力實現高質量發展和高水平安全的良性互動。

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