《駐京專電》四方面支持外資投資，擬擴《鼓勵外商投資產業目錄》

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家發改委利用外資和境外投資司負責人

華中在國新辦政策吹風會表示，繼續支持外資企業投資中國、深耕中國。具體來講，將主要開展

以下４方面工作，包括擬會同有關方面修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。



首先，系統謀劃穩步擴大制度型開放。將會同相關部門在產權保護、產業補貼、環境標準、

勞動保護、政府採購、電子商務、金融等７個領域主動對接國際高標準經貿規則，實現規則、規

制、管理、標準的相通相容；在商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等４個市場有序推動

擴大自主開放，擴大對最不發達國家的單邊開放。此外，還將推動深化外商投資促進體制機制改

革，全方位系統化改進外商投資管理和促進工作。



＊推動開發區更好發揮引資平台作用＊



其次，制定出台穩外資的具體支持政策措施。擬會同有關方面修訂擴大《鼓勵外商投資產業

目錄》，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策等。



第三，推動開發區更好發揮引資平台作用。開發區一直是擴大對外開放的前沿陣地、投資促

進的重要平台。將結合正在開展的《中國開發區審核公告目錄（２０１８年版）》的修訂工作，

堅持以製造業和生產性服務業為主，完善開發區土地管理，以畝均效益、集聚集約、增量增速、

減污降碳等為導向引導開發區高質量發展，更好發揮開發區在吸引外資、暢通國內國際雙循環等

方面的重要作用。



＊前八批重大外資項目已完成投資約９４０億美元，適時發布第九批項目＊



最後，加強外商投資服務保障，正會同有關部門組織編寫《外商投資中國百問百答》，希望

能幫助境外投資者更好了解中國外商投資環境，更好服務外資企業投資落地、生產經營和外籍人

員在中國的工作生活。做好標誌性重大外資項目的落地服務，目前前八批６６個標誌性重大外資

項目已完成投資約９４０億美元，其中３３個項目實現了全面或部分投產，取得了良好的社會效

益和經濟效益。今年，還將繼續強化項目要素保障，推動前八批項目加快落地，並適時發布第九

批項目。持續開展服務外資企業專項行動，「一對一」走訪外資企業，及時了解並協調解決企業

遇到的困難和問題。

