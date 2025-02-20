【數據解讀】ＦＤＩ降，商務部：外企主動調整布局，地緣政治加劇

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國１月實際使用外資（ＦＤＩ）金額

９７５﹒９億元人民幣，同比下降１３﹒４％，創四年最弱開局。商務部認為與地緣政治衝突加

劇，中國國內產業發展變化等諸多因素影響下，部分跨國公司主動調整投資布局等有關。



商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，１月ＦＤＩ同比下降１３﹒４％，這個降幅

比去年全年有所收窄，但是依然是呈下降的態勢，這個原因我們的看法是：一是當前全球的跨境

投資，也就是全球的ＦＤＩ仍然是比較低迷的。



二是我們面臨的外部環境依然嚴峻複雜。地緣政治衝突加劇，單邊主義、保護主義明顯上升

，這一情況對我們吸引外資產生的影響不可低估。」



三是受到國內相關產業發展變化等諸多因素影響，一部分跨國公司主動調整投資布局。同時

，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大、長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。中國

超大規模市場、完備高效的產業鏈供應鏈體系、持續優化的創新環境，這些都為跨國公司投資中

國提供了良好的發展條件和土壤，穩外資依然具備堅實的基礎。

