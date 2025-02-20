  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

20/02/2025 11:42

【數據解讀】ＦＤＩ降，商務部：外企主動調整布局，地緣政治加劇

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國１月實際使用外資（ＦＤＩ）金額
９７５﹒９億元人民幣，同比下降１３﹒４％，創四年最弱開局。商務部認為與地緣政治衝突加
劇，中國國內產業發展變化等諸多因素影響下，部分跨國公司主動調整投資布局等有關。
　
　　商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，１月ＦＤＩ同比下降１３﹒４％，這個降幅
比去年全年有所收窄，但是依然是呈下降的態勢，這個原因我們的看法是：一是當前全球的跨境
投資，也就是全球的ＦＤＩ仍然是比較低迷的。
　
　　二是我們面臨的外部環境依然嚴峻複雜。地緣政治衝突加劇，單邊主義、保護主義明顯上升
，這一情況對我們吸引外資產生的影響不可低估。」
　
　　三是受到國內相關產業發展變化等諸多因素影響，一部分跨國公司主動調整投資布局。同時
，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大、長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。中國
超大規模市場、完備高效的產業鏈供應鏈體系、持續優化的創新環境，這些都為跨國公司投資中
國提供了良好的發展條件和土壤，穩外資依然具備堅實的基礎。

【你點睇？】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處