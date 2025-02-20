招行（０３９６８）：張健辭任非執行董事

《經濟通通訊社２０日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，收到公

司非執行董事張健的辭任函。張健因工作變動原因，現向公司董事會提請辭去非執行董事和董事

會風險與資本管理委員會委員職務。張健的辭任自今日起生效。（ｂｎ）

