《國企紅籌》光大證券（０６１７８）：非執行董事謝松辭職

《經濟通通訊社２０日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）表示，於昨日
收到公司非執行董事謝松的辭職報告。因工作變動原因，謝松辭去公司非執行董事及董事會戰略
與可持續發展委員會委員職務。（ｂｎ）
【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
20/02/2025 17:51
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