《國企紅籌》光大證券（０６１７８）：非執行董事謝松辭職

《經濟通通訊社２０日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）表示，於昨日

收到公司非執行董事謝松的辭職報告。因工作變動原因，謝松辭去公司非執行董事及董事會戰略

與可持續發展委員會委員職務。（ｂｎ）

