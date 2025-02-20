《神州頭條》財經報章頭版摘要：穩外資２０條發布，促增量提質量

《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
保持定力增強信心，走好高質量發展之路
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連日來，習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話引發各界強烈反響。大家表示，將認真學
習領會、堅決貫徹落實，統籌抓好促進民營經濟發展政策措施落實，激發企業發展內生動力，促
進民營企業健康發展、高質量發展，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。
完善設計，提升兩項資本市場支持工具使用便利性
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中國人民銀行２月１３日發布的２０２４年第四季度中國貨幣政策執行報告明確，兩項資本市場
支持工具取得初步成效，下階段將不斷完善工具設計，更好助力資本市場高質量發展。人民銀行
將會同有關部門，指導金融機構完善對上市公司和主要股東的全方位、綜合性金融服務，推動保
險機構參與互換便利操作，並不斷優化相關政策，提升兩項工具使用便利性，更好維護金融市場
穩定。
中國影史首部百億元票房影片誕生
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中國影史首部百億元票房影片２月１３日誕生。數據顯示，截至當日晚間，電影《哪吒之魔童鬧
海》票房（含預售）達１００億元。自１月２９日正式上映以來，《哪吒之魔童鬧海》已創造多
項紀錄：２月６日登頂我國影史票房榜，２月７日登頂全球影史單一市場票房榜……如今，影片
票房突破百億元，意味著它在全球影史票房榜上排名穩居前２０位，並有望進一步提升。
《上海證券報》
保持定力增強信心，走好高質量發展之路
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連日來，習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話引發各界強烈反響。大家表示，將認真學
習領會、堅決貫徹落實，統籌抓好促進民營經濟發展政策措施落實，激發企業發展內生動力，促
進民營企業健康發展、高質量發展，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。
引導更多優質外資長期投資中國上市公司
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中國政府網２月１９日消息，國務院辦公廳日前轉發經國務院同意的《２０２５年穩外資行動方
案》。行動方案提出，適時擴大開放試點，落實全面取消制造業領域外資准入限制要求；鼓勵外
資在華開展股權投資，引導更多優質外資長期投資我國上市公司。行動方案包含有序擴大開放、
提高投資促進水平、增強開放平台效能、加大服務保障力度四方面共２０條內容。
切實提高民營企業融資滿足度
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２月１８日，金融監管總局黨委召開會議，傳達學習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講
話精神，研究部署貫徹落實措施。會議提出，加大民營小微企業的首貸、續貸、信用貸支持力度
。加強科技賦能普惠金融，切實提高民營企業融資滿足度。
《證券時報》
穩存量促增量提質量，穩外資２０條發布
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２月１９日，《２０２５年穩外資行動方案》發布。《方案》明確了２０２５年穩外資要做好有
序擴大自主開放、提高投資促進水平、增強開放平台效能、加大服務保障力度４方面共２０項重
點任務。其中，提高投資促進水平是《方案》的部署重點。
夯實「庫－鏈－網」三維生態，杭州厚植動漫遊戲創新沃土
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「不斷鞏固杭州在國內乃至國際動漫遊戲產業發展中的地位，使杭州真正成為『中國動漫之都』
」。２００５年１２月７日，杭州市印發的《杭州市動漫遊戲產業發展規劃（２００６－
２０１０年）》中明確提到，要將杭州打造為「動漫之都」。
讓市場與科技雙向奔赴良性互動
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券商策略會是觀察資本市場風向的重要窗口。證券時報記者近日參加了多家券商的春季策略會，
「科技」一詞頻繁占據核心議題。從人工智能到機器人，從算力中心到低空經濟，幾乎每一場策
略會，都是人滿為患。（ｅｗ）
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