《鍾之日記》快手美團領跌，港股連挫兩日

《鍾之日記》２月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股今日低開低走，雖然摩根士丹利調高恒指及國企指數目標２３％，認為恒指今年底見

２４０００點，看好中國股市，但科網股沽壓大，恒指盤中最多跌超５００點，全日收報

２２５７６，跌３６７點或１﹒６％，主板成交逾２８３９億元。



＊滬綜指微跌，ＬＰＲ暫按兵不動＊



國產大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ熱潮，帶動中港股市一波升勢，同時令國際大行改

觀。大摩放棄看淡中國股市，預測在中國科技突破下，股市反彈將可更持續。惟滬指全日反覆，

最終仍跌０﹒０２％收市，報３３５０﹒７８點，深成指則升０﹒２％，創業板軟０﹒０６％。

兩市全天成交額１﹒７６萬億元人民幣，較上個交易日增加２％。



２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持平，市場人士認為，「利率錨」逆回購持穩，

近期資金成本高企繼續抑制銀行下調ＬＰＲ報價動力；同時中美貿易戰陰霾籠罩，人民幣匯率貶

壓難消，且１月金融數據開門紅，ＬＰＲ暫按兵不動。



分析指出，儘管人行去年四季度貨幣政策報告重申適度寬鬆貨幣政策，但更強調內外均衡，

同時面對債市累積風險，人行近期流動性調控態度審慎，市場對目前寬鬆政策落地預期亦連續降

溫，短期降準、降息或暫蟄伏待機，更多政策出馬或待全國人大和政協兩會後。



＊阿里放榜前跌定，摩通籲減持＊



人工智能初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ在ＡＩ領域點燃熱潮，推動國際熱錢流入中港市場，惟

摩根大通「潑冷水」，認為阿里巴巴（０９９８８）股價於近期大升後，投資者應該減持「極度

超買」中國ＡＩ概念股；其中，阿里巴巴、阿里健康（００２４１）、快手（０１０２４）及騰

訊（００７００）的１４日相對強弱指標達到甚至超過８０。摩通又稱，上述公司即將發布財報

可能會提供管理層對於ＡＩ賦能效率提升、商業化路徑及競爭動態相關指引；長期而言，該行仍

看好人工智能。



阿里巴巴今日收市後公布業績，作為本輪中資股升市漲幅最大的科技龍頭之一，外界勢必聚

焦集團管理層對ＡＩ發展的看法和布局，包括阿里雲增長前景等。阿里股價收跌２﹒６％，連跌

兩日共４﹒３％，同系阿里健康則微升０﹒３％；至於其他被摩通呼籲減持的ＡＩ概念股走軟，

快手挫７﹒６％，為表現最差藍籌；騰訊跌２﹒２％。



＊盡責繳社保，美團卻受壓＊



中央高調撐民企座談會剛開完，美團（０３６９０）、京東（０９６１８）立即落實完善員

工待遇措施，兩公司昨日分別對外公布，美團預計２０２５年二季度開始，逐步為全職及穩定兼

職騎手繳納社保；京東外賣自３月１日起將逐步為全職騎手繳納五險一金，為兼職騎手提供意外

險和健康醫療險。



市場憂慮為外賣騎手提供更多社會保障，對盈利能力帶來影響，美團今日大跌６﹒４％。至

於京東外賣上線一周後，部分城市訂單量增長超１００倍，當前已有近２０萬餐飲商家申請入駐

，並仍在高速增長中，京東股價抗跌，全日跌０﹒３％。



花旗派定心丸，認為美團繳納社保或影響配送業務的單位經濟效益（ＵＥ）及整體盈利能力

。不過，養老保險覆蓋範圍實施可能較為複雜，且今年或僅在部分省市試行，預計對公司

２０２５－２６年整體利潤率影響可控。



瑞銀亦認同美團為騎手繳付社保，對外賣業務單位經濟效益（ＵＥ）影響或屬可控。估算今

年將有低單位數影響，由於所涉及騎手數目有限；騎手參與動力亦可能有限，由於更偏好即時現

金補償，而非長期退休金；公司可提升外賣效率以紓緩成本。



高盛預計美團外賣的總交易額利潤率在２０２５年將按年持平，主要得益於對商家及中小企

業的支持政策。另外，儘管京東近期宣布以零佣金策略進軍外賣市場，但該行對外賣競爭並不感

到過度擔憂，主要因為外賣業務的門檻極高，而美團憑藉其主導的市場份額、廣泛的餐廳覆蓋率

以及自營騎手網絡的規模優勢，具有強大的競爭壁壘。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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