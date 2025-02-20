《Ａ股焦點》牧原股份跌０﹒６％，否認遭到農業農村部等部門調查

《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）晚間，牧原股份（深：００２７１４）就媒體

發布的《牧原股份遭相關部門調查，或面臨哪些風險？》的報道發布聲明。



牧原股份稱，關於該報道中提及「農業農村部、證監會已經啟動對河南南陽內鄉養殖戶常先

雲實名舉報牧原股份相關問題開展調查程序」「河南證監局已開展相關調查程序」，經公司核查

，截至本聲明發布之日，公司未收到農業農村部、中國證監會、河南省農業農村廳、河南證監局

給公司發出的調查通知，上述監管部門也未向公司派駐調查組，公司生產經營一切正常。



牧原股份今早低開低走，現跌０﹒５９％，報３７﹒１８元人民幣。



牧原股份表示，該報道中所涉及的常先雲與南陽市臥龍牧原養殖有限公司買賣糾紛案件，目

前已進入司法程序，正由河南省內鄉縣人民法院依法審理中。公司將密切關注案件進展，尊重司

法程序和裁判結果。對於網絡上的不實報道，公司已向公安機關報案，並將通過法律措施維護公

司合法權益。



資料顯示，牧原股份始創於１９９２年，２０１４年上市，現已形成集飼料加工、生豬育種

、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈。牧原股份２０２４年出欄生豬７１６０萬餘頭，已

成為全球最大的生豬養殖企業。（ｊｑ）

