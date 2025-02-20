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AH股新聞

20/02/2025 11:10

《Ａ股焦點》多家快遞公司１月數據出爐，韻達墊底，股價跌逾２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》多家快遞公司昨日（１９日）晚間公布１月業務數據。申通快
遞（深：００２４６８）１月快遞服務業收入同比增長５﹒１１％；圓通速遞
（滬：６００２３３）同比增長１﹒５％；韻達股份（深：００２１２０）　同比下降
８﹒３６％，是唯一下滑的公司。
　
　　今早，申通快遞股價高開高走，現升０﹒７３％；圓通速遞高開低走，現跌０﹒４４％；韻
達股份跌幅較大，現跌２﹒５５％。
　
＊韻達明顯掉隊，單票收入跌幅逾一成＊
　
　　申通快遞（深：　００２４６８）１月實現快遞服務業收入４１﹒６９億元（人民幣．下同
），同比增長５﹒１１％；完成業務量２０﹒２３億票，同比增長１１﹒７７％；快遞服務單票
收入２﹒０６元，同比下降５﹒９４％。
　
　　圓通速遞（滬：６００２３３）１月實現快遞產品收入５３﹒４億元，同比增長１﹒５％，
業務完成量２２﹒６８億票，同比增長５﹒４６％，快遞產品單票收入２﹒３５元，同比下降
３﹒７６％。
　
　　韻達股份（深：００２１２０）　１月快遞服務業務收入４０﹒６９億元，同比下降
８﹒３６％；完成業務量２０﹒１３億票，同比增長２﹒８６％；快遞服務單票收入２﹒０２元
，同比下降１１﹒０１％。
　
　　相較於同行業上市公司，韻達股份的數據可謂墊底，整體收入下滑８﹒３６％，單票收入跌
幅更達雙位數，而且２﹒０２元的單票收入在已公布１月數據的同行業公司中也是最差的。
（ｊｑ）

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