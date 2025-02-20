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AH股新聞

20/02/2025 11:58

《Ａ股焦點》格力電器半日跌０﹒７％，回應專賣店改名：新店為主

　　《經濟通通訊社２０日專訊》近期，內地多地的格力線下專賣店紛紛將招牌更換為「董明珠
健康家」，同時多個與格力電器（深：０００６５１）相關的線上直播間也同步更名為「董明珠
健康家」。
　
　　據《南方都市報》引述格力電器相關負責人回應表示，「董明珠健康家」實際上是今年格力
電器對終端ＳＩ進行全面升級的計劃。「董明珠健康家」是以新店為主，不過也有部分門店會在
以前的董明珠店的基礎上做升級。
　
　　該負責人還稱，要開「董明珠健康家」的門檻並不低，需要有條件經營全品類家電的商家才
會授權開店，「不是所有商家都有這個能力的。」對於這個「有條件」的解釋，該人士表示，「
這個要看店面規模。」不過對於開店費用問題，該人士並沒有透露，只是表示，「一般是我們會
支持一部分的裝修費用。」
　
　　截至今日中午收盤，格力電器跌０﹒６７％，報４１﹒６６元人民幣。
　
　　在２月１３日進行的格力電器（四川）２０２５品牌戰略發布會上，格力全新戰略品牌「董
明珠健康家」正式發布。格力方面稱，「董明珠健康家」將通過場景化體驗數據可視化、智能交
互服務，重構零售價值鏈。（ｊｑ）

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