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AH股新聞

20/02/2025 11:06

《大灣區》廣州今年ＧＤＰ增長目標為５％左右，去年增長２﹒１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日，廣州市第十六屆人民代表大會第五次會議在廣州開幕，
廣州市市長孫志洋作政府工作報告。此次會議正值「十四五」規劃收官年和全運會舉辦年，對於
廣州市政府而言，完成既定目標責任重大。
　
　　報告提到，２０２５年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值、規模以上工業增加
值、固定資產投資、社會消費品零售總額增長５％左右，商品進出口總值增長３％左右，地方一
般公共預算收入增長３％，城鄉居民收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅２％左右
，城鎮新增就業２５萬人以上，主要生態質量指標完成省下達的目標任務。
　
＊廣州去年ＧＤＰ增速２﹒１％，全省倒數第四＊
　
　　數據顯示，２０２４年，廣州全年地區生產總值３﹒１萬億元人民幣、增長２﹒１％，與深
圳的差距進一步拉大至近６０００億元人民幣，增速位列全省倒數第四。
　
　　２０２４年，廣州第二產業增加值僅增長０﹒７％，規模以上工業增加值尚未回正，同比下
降３﹒０％。支柱產業中，汽車製造業增加值同比下降１８﹒２％。廣州市統計局提到，廣州正
「面對新舊動能轉換陣痛凸顯、有效需求釋放不足、市場預期趨向疲弱等多重挑戰」。（ｊｑ）

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