《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１２％，ＬＰＲ不變，穩外資方案發布

《經濟通通訊社２０日專訊》人行公布２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價，１年期、５

年期以上ＬＰＲ繼續維持不變，分別為３﹒１％、３﹒６％，符合市場預期。Ａ股三大指數今早

低開，滬綜指低開０﹒１２％，報３３４７﹒５９點，深成指低開０﹒０６％，創業板指低開

０﹒２１％。



人民銀行今日進行１２５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１２５８億元

逆回購到期，即今日淨回籠８億元。



另外，中國１月實際使用外資（ＦＤＩ）金額９７５﹒９億元，同比下降１３﹒４％，創四

年最弱開局。商務部、國家發改委發布《２０２５年穩外資行動方案》，提出２０條舉措，擴大

電信、醫療、教育等領域開放試點，鼓勵外資在華開展股權投資、鼓勵跨國公司設立投資性公司

，還會便利外國投資者在華實施併購投資，降低跨境換股門檻等。



國家發改委、市監總局等５部門聯合發布《優化消費環境三年行動方案（２０２５年至

２０２７年）》，支持汽車、電子產品及家居產品等消費升級，促進汽車換「能」、家電換「智

」、家品廚具廁所換「新」，完善再生資源回收系統，暢通消費循環。（ｒｙ）

