《Ａ股行情》大摩維持滬深３００預測不變，滬指半日跌０﹒１６％

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市走勢疲弱，滬綜指半日收跌０﹒１６％，報

３３４６﹒０９點，創業板指盤中一度跌超１％、收低０﹒７２％，深成指亦軟０﹒２％。摩根

士丹利維持對滬深３００指數的預測在４２００點不變，滬深３００指半日跌０﹒４％，報

３９２３點。兩市上午成交１１２８３億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段回升７５０

億元或７％。



＊ＡＩ技術突破，大行不再看淡中國股市＊



摩根士丹利對中國股市改持更樂觀看法，表示在技術突破的推動下，中國股市的漲勢將更可

持續。大摩預期ＭＳＣＩ中國指數到２０２５年底將升至７７，較之前目標６３預測提高了

２２％，評級從低配上調至平配；又將恒生指數今年１２月的目標點位調升２４％，從

１９４００點升至２４０００點，恒生中國企業指數目標從６９７０點上調至８６００點。對滬

深３００指數的預測則維持在４２００點不變。



另一大行高盛早前上調ＭＳＣＩ中國和滬深３００指數目標。高盛分析師預計ＭＳＣＩ中國

指數１２個月目標價升至８５點，滬深３００指數升至４７００點。高盛預計，隨著

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的出現引發人們對中國技術進步的樂觀情緒，中國股市將繼續強勁上漲。



Ａ股市場早間震盪調整，不過ＡＩ眼鏡概念股逆勢大漲，杰美特（深：３００８６８）、星

星科技（深：３００２５６）等十餘股漲停。中國信通院正式啟動ＡＩ眼鏡專項測試，從基本配

置、音頻、圖像、防抖、交互、續航、安全隱私７個模塊、超６０個測試項，對ＲａｙＢａｎ－

Ｍｅｔａ Ｗａｙｆａｒｅｒ智能眼鏡的主要使用場景和功能進行全面測試，旨在為ＡＩ眼鏡行

業提供可參考評價指標。隨著人工智能技術的快速發展和應用場景的拓展，ＡＩ眼鏡作為其重要

落地場景之一。業界的共識是，２０２５年或將成為ＡＩ眼鏡元年。



另外，ＡＩ醫療概念再度走強，板塊半日漲幅超２％。至於保險股則跌１﹒８％，傳媒影視

、軟件等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

