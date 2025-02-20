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AH股新聞

20/02/2025 11:43

《Ａ股行情》大摩維持滬深３００預測不變，滬指半日跌０﹒１６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市走勢疲弱，滬綜指半日收跌０﹒１６％，報
３３４６﹒０９點，創業板指盤中一度跌超１％、收低０﹒７２％，深成指亦軟０﹒２％。摩根
士丹利維持對滬深３００指數的預測在４２００點不變，滬深３００指半日跌０﹒４％，報
３９２３點。兩市上午成交１１２８３億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段回升７５０
億元或７％。
　
＊ＡＩ技術突破，大行不再看淡中國股市＊
　
　　摩根士丹利對中國股市改持更樂觀看法，表示在技術突破的推動下，中國股市的漲勢將更可
持續。大摩預期ＭＳＣＩ中國指數到２０２５年底將升至７７，較之前目標６３預測提高了
２２％，評級從低配上調至平配；又將恒生指數今年１２月的目標點位調升２４％，從
１９４００點升至２４０００點，恒生中國企業指數目標從６９７０點上調至８６００點。對滬
深３００指數的預測則維持在４２００點不變。
　
　　另一大行高盛早前上調ＭＳＣＩ中國和滬深３００指數目標。高盛分析師預計ＭＳＣＩ中國
指數１２個月目標價升至８５點，滬深３００指數升至４７００點。高盛預計，隨著
ＤｅｅｐＳｅｅｋ的出現引發人們對中國技術進步的樂觀情緒，中國股市將繼續強勁上漲。
　
　　Ａ股市場早間震盪調整，不過ＡＩ眼鏡概念股逆勢大漲，杰美特（深：３００８６８）、星
星科技（深：３００２５６）等十餘股漲停。中國信通院正式啟動ＡＩ眼鏡專項測試，從基本配
置、音頻、圖像、防抖、交互、續航、安全隱私７個模塊、超６０個測試項，對ＲａｙＢａｎ－
Ｍｅｔａ　Ｗａｙｆａｒｅｒ智能眼鏡的主要使用場景和功能進行全面測試，旨在為ＡＩ眼鏡行
業提供可參考評價指標。隨著人工智能技術的快速發展和應用場景的拓展，ＡＩ眼鏡作為其重要
落地場景之一。業界的共識是，２０２５年或將成為ＡＩ眼鏡元年。
　
　　另外，ＡＩ醫療概念再度走強，板塊半日漲幅超２％。至於保險股則跌１﹒８％，傳媒影視
、軟件等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

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