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AH股新聞

20/02/2025 15:07

《Ａ股行情》大行轉軚看好中國股市，滬綜指仍收低０﹒０２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國產大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ熱潮，帶動中港股市
一波升勢，同時令國際大行改觀。摩根士丹利策略師放棄看淡中國股市，預測在中國科技突破下
，股市反彈將可更持續。惟滬指全日反覆，最終仍跌０﹒０２％收市，報３３５０﹒７８點，深
成指則升０﹒２％，創業板軟０﹒０６％。兩市全天成交額１﹒７６萬億元（人民幣．下同），
較上個交易日增加３５６億元或２％。
　
　　２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期持平，市場人士認為，「利率錨」逆回購持穩，
近期資金成本高企繼續抑制銀行下調ＬＰＲ報價動力；同時中美貿易戰陰霾籠罩，人民幣匯率貶
壓難消，且１月金融數據開門紅，ＬＰＲ暫按兵不動。
　
　　分析指出，儘管人行去年四季度貨幣政策報告重申適度寬鬆貨幣政策，但更強調內外均衡，
同時面對債市累積風險，人行近期流動性調控態度審慎，市場對目前寬鬆政策落地預期亦連續降
溫，短期降準、降息或暫蟄伏待機，更多政策出馬或待全國人大和政協兩會後。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念升幅明顯收窄，板塊今日升不足１％，但ＡＩ應用方向另一熱點粉墨
登場－－ＡＩ眼鏡單日漲近５％。博士眼鏡（深：３００６２２）、杰美特
（深：３００８６８）、明月鏡片（深：３０１１０１）升２０％封板。市場預料，ＡＩ眼鏡有
望率先成為「人工智能＋消費」的重要新產品，成為下一個出貨量過億的消費電子終端。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９２８﹒９０　　－０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３５０﹒７８　　－０﹒０２　　　　６７００﹒９９　　
　　深證成指　　１０７９４﹒５４　＋０﹒２０　　　１０８６４﹒９０　　
　　創業板指　　２２２５﹒５８　　－０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０３３﹒０９　　－０﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒０３　　－０﹒２０　　　　　１﹒８６　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２４﹒０９　　＋０﹒０１　　　　　０﹒６１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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