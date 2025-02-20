《Ａ股焦點》機器人概念仍強，福萊新材等多股漲停

《經濟通通訊社２０日專訊》滬深機器人概念維持強勢，三丰智能（深：３００２７６）、

盛通股份（深：００２５９９）、振邦智能（深：００３０２８）、福萊新材

（滬：６０５４８８）及杭齒前進（滬：６０１１７７）等漲停，漢威科技

（深：３００００７）升１５﹒６％，富臨精工（深：３００４３２）漲一成。



２月１９日，上海ＡＩ實驗室、上海交通大學、浙江大學、香港大學、香港中文大學聯合發

布了一項新成果－－ＢｅａｍＤｏｊｏ強化學習框架，能使人形機器人在稀疏立足點地形上實現

敏捷且穩健的移動，在這個框架下，宇樹旗下人形機器人Ｇ１可以克服更多危險地形。



＊長盛軸承稱機器人零部件收入佔比低，股價仍漲６％＊



另外，長盛軸承（深：３００７１８）現價升６﹒３％，公司公告稱，主營業務為自潤滑軸

承及高性能聚合物的研發、生產及銷售，公司在機器人零部件領域的業務處於小批量的生產銷售

階段，在主營業務收入中佔比低（不足１％），不會對公司業績產生重大影響。



至於另一隻機器人概念股杭州柯林（滬：６８８６１１）也發布股票交易異常波動公告稱，

主營業務現階段未發生改變。公司的機器人六維智能傳感器項目於２０２４年９月立項，目前處

於在研階段，研發進展存在不確定性，並且尚未跟任何公司發生相關業務或形成營業收入。杭州

柯林目前仍升７﹒６％，報５８﹒３２元人民幣。（ｒｙ）

