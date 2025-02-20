《經濟時評》「美元微笑理論」提出者：看好中國股票和經濟及人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》「美元微笑理論」提出者、Ｅｕｒｉｚｏｎ ＳＬＪ
Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊｅｎ等人認為，現在看好中國股票和中國經濟的
理由比看衰的理由要多得多，中國股票可能再次成為可投資對象。隨著中國經濟從谷底回升，預
計中美兩國的增長將趨同，人民幣兌美元也將走強。
＊中國持續放鬆監管，製造業和技術實力被誤判＊
Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊｅｎ和公司高級投資組合經理Ｍｏｎｉｃａ Ｗａｎｇ在一份報告中細
數看好的理由，指中國在持續放鬆監管，採取措施重振企業家的「動物精神」。此外，外界對中
國經濟的整體印象是「一蹶不振」，但這與其在製造業和出口領域的數據不符。中國佔全球製造
業的３５％左右，是美國的３倍，與排在後面的１０個國家總和大致相當。ＤｅｅｐＳｅｅｋ敲
響了投資者誤判中國製造業和技術實力的警鐘，而疫情之前中國已在人工智能領域全球領先。
＊一線樓市現復甦跡象，債券和人民幣表現堅挺＊
此外，報告認為，中國一線房地產市場出現復甦跡象；家庭儲蓄率從通常的不到４０％飆升
至目前的４４％，這表明如果條件合適，消費成長空間巨大。同時，中國債券和人民幣表現堅挺
，儘管西方投資者在撤出中國，但中國境內債券去年上漲超過８％，２０２１年以來上漲１７％
，遠超美國國債。
＊不認同人民幣將大幅貶值，中國股市本益比較全球水平低＊
報告又強烈反對人民幣將大幅貶值的觀點，指如果出口是中國經濟最強勁的部分，而投資者
的信心又十分脆弱，中國不會進一步破壞金融市場而幫助出口；反而是中國出口商大量囤積美元
（目前可能達到２－３萬億美元）或對美元兌人民幣匯價構成重大下行風險。
報告還認為，與全球平均水平相比，中國股市的盈利增長更高，但本益比更低；香港恒生指
數和中國增長股皆是如此。二者估值差距約為４﹒３萬億美元。如果中國投資者信心能夠恢復，
這一「中國折扣」可以部分消除。
＊全球投資者對中國資產配置仍不足＊
報告並指，全球投資者對中國資產的配置仍然不足，目前外資僅持有８％的中國股票和
２﹒７％的中國債券。當投資中國資產的經濟和金融理由變得充分時，西方的機構投資者只需要
一個政治借口，就能再次回到中國。（ｓｌ）
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