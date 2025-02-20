《神州金融》金監總局：允許港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務

《經濟通通訊社２０日專訊》國家金融監督管理總局印發《關於港澳銀行內地分行開辦銀行

卡業務有關事項的通知》，自２０２５年３月１日起實施。《通知》明確，允許港澳銀行內地分

行開辦外幣銀行卡業務以及對除中國境內公民以外客戶的人民幣銀行卡業務。金監總局表示，《

通知》旨在進一步推動高水平開放，加大金融支持粵港澳大灣區建設力度，深化內地和港澳金融

合作，提升港澳銀行內地分行金融服務質效。



＊港澳銀行內地分行可為中國境外公民辦人民幣銀行卡＊



《通知》適用的對象為香港和澳門的商業銀行依照內地有關法律、法規，經批准在內地設立

的分行。《通知》允許港澳銀行內地分行在現有客戶對象範圍內開辦銀行卡業務，具體包括：對

中國境外公民開辦外幣和人民幣銀行卡業務；對中國境內公民開辦外幣銀行卡業務；對中國境內

、境外對公客戶（含企事業單位、政府機關等）開辦外幣和人民幣銀行卡業務。



此外，《通知》明確港澳銀行內地分行開辦借記卡業務適用報告制，開辦信用卡業務適用審

批制。港澳銀行在內地設立多家分行的，如開辦借記卡╱信用卡業務，原則上首先由管理行開辦

╱申請開辦，隨後該管理行可以履行管理職責，授權其他分行開辦借記卡╱信用卡業務。這是基

於《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》第六十三條規定，「在中國境內設立２家及２

家以上外國銀行分行的，應當由外國銀行總行或者經授權的地區總部指定其中１家分行作為管理

行，統籌負責中國境內業務的管理以及中國境內所有分行的合並財務信息和綜合信息的報送工作

」。（ｓｌ）







