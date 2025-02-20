《Ａ股動向》上海家化回應植物醫生創始人成十大股東：暫不知身份

《經濟通通訊社２０日專訊》上海家化（滬：６００３１５）近日發布的一則回購公告顯示

，一名名叫「解勇」的自然人持股３６９﹒９０萬股，佔總股本的０﹒５５％，新進上海家化前

十大股東榜。由於「解勇」與內地美妝公司植物醫生創始人同名，一時間，「植物醫生創始人入

股上海家化」的消息引發市場廣泛關注。



《上海證券報》今日引述上海家化相關負責人回應稱，「上市公司不掌握具體股東的身份信

息」，並強調上海家化與植物醫生方面暫未有相關的合作計劃。



＊植物醫生分店超４７００家，衝擊Ａ股掛牌上市＊



植物醫生與上海家化同屬美容護理行業。公開資料顯示，植物醫生１９９４年於北京創立，

２００４年開始從事護膚品專營店，２０１５年將品牌定位為「高山植物 純淨美肌」，其後推

出高山植物系列產品，從此邁入發展快車道。２０１９年，植物醫生在大阪開設日本首店後，陸

續進駐多個國家和地區，在香港也有植物醫生分店。報道引述植物醫生客服接線人員指，目前植

物醫生門店數量已超過４７００家。



２０２０－２０２３年，植物醫生經營業績保持雙位數增長，其中在２０２３年，品牌終端

零售額超過４０億元人民幣，在美妝單品牌店企業中位居前列。值得一提的是，植物醫生有意衝

擊Ａ股掛牌上市。中國證監會官網披露的信息顯示，２０２３年８月，植物醫生啟動上市輔導，

輔導券商為中信證券。截至２０２５年１月，輔導工作已進展到第六期。（ｓｌ）

