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AH股新聞

20/02/2025 15:37

【ＡＩ】ＡＩ大模型遭不法份子誤導，淪操縱內地股市新工具

　　《經濟通通訊社２０日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ近期的火熱帶動更多人接觸ＡＩ，不法份子
也「與時並進」利用ＡＩ作惡。據《財聯社》報道，本月以來有大量虛假「利好消息」以ＡＩ問
答截圖形式在多個主要股民交流平台傳播。具體操作是「黑嘴」（註：編造並傳播虛假或誤導信
息以影響股價或交易量等的幕後黑手）利用一批傀儡帳號瘋狂散布「某公司入股
ＤｅｅｐＳｅｅｋ」、「某公司為ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供技術服務」等謠言，「調教」、誤導
ＡＩ大模型給出錯誤回答後再截圖大肆傳播，令ＡＩ成為其構設「信息陷阱」坑騙股民的新工具

　
　　據《財聯社》統計，近期已有慈星股份（深：３００３０７）、華勝天成
（滬：６００４１０）、並行科技、誠邁科技（深：３００５９８）以及三六零
（滬：６０１３６０）這５家上市公司被「黑嘴」盯上，成為上述ＡＩ問答截圖中的主角。截至
目前，除慈星股份外，上述公司均已通過發布公告、在投資者互動平台回覆等方式，公開澄清相
關謠言。
　
　　報道認為，這類虛假內容在「ＡＩ回答」加持下難辨真偽，特別是當謠言所涉及上市公司未
主動澄清時，普通投資者很容易上當。報道建議主流ＡＩ大模型對資料來源範圍分層處理，特別
是要就未證實、低可信的論壇、貼吧類信息明確提示使用者尚有存疑之處；上市公司則應加強輿
情監控，及早公開澄清不實消息；市場監管者對於此類以虛假信息操縱市場的新模式，可運用
ＡＩ等技術嚴查嚴管，令其無所遁形。（ｓｌ）

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