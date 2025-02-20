【人行操作】機構：人行寬貨幣立場明確，ＬＰＲ或將隨政策利率降

《經濟通通訊社２０日專訊》內地２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）繼續維持不變，１年期
及５年期以上品種分別報３﹒１％、３﹒６％，是連續第四個月持平。《新華財經》引述業內人
士指，鑒於近期政策利率企穩，ＬＰＲ的定價基礎未變，且資金面緊平衡下銀行負債成本上行，
ＬＰＲ報價加點下調受限，不過人行寬貨幣立場仍然明確，ＬＰＲ伴隨逆回購利率調降或仍有空
間。
＊東方金誠：當前仍是政策觀察期＊
東方金誠首席宏觀分析師王青認為，開年政策利率及ＬＰＲ報價保持不動，根本原因在於前
期一攬子增量政策出台後，經濟景氣度上升，今年年初以來，居民消費整體走勢平穩，１月信貸
、社融等金融數據實現「開門紅」，加之年初兩個月的宏觀數據要待３月合併公布，當前仍處於
政策觀察期。
王青並指，在當前物價水平偏低、外部經貿環境變數加大，以及房地產市場止跌回穩勢頭還
需進一步鞏固的背景下，預計人行會繼續實施有力度的降息，屆時會引導ＬＰＲ報價跟進下調。
不排除今年通過較大幅度引導５年期以上ＬＰＲ報價單獨下行等方式，繼續對居民房貸實施較大
力度定向降息的可能。
＊中信證券：年初信貸開門紅，無必要降ＬＰＲ＊
另外，中信證券首席經濟學家明明表示，２０２５年以來美聯儲寬鬆進程有所放緩，中美利
差與匯率仍有較多不確定性，離岸人民幣匯率節後基本維持在７﹒３附近波動；考慮到年初信貸
開門紅成色較好，ＬＰＲ降息的緊迫性和可行性可能也相對有限。人行寬貨幣立場仍然明確，
ＬＰＲ伴隨逆回購利率調降或仍有空間，建議關注後續對逆周期調節工具力度和節奏的表述。
（ｓｌ）
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