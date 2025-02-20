【ＡＩ】聯想將在ＡＩ　ＰＣ端側部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ，行業首家

《經濟通通訊社２０日專訊》聯想集團宣布，將在ＡＩ ＰＣ端側本地部署
ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，這將成為全球首家端側部署該大模型的ＰＣ廠商。
此前聯想旗下聯想天禧個人智能體系統（天禧ＡＳ）中的小天個人智能體已全面接入
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１聯網滿血版大模型。（ｓｌ）
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20/02/2025 13:52
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ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，這將成為全球首家端側部署該大模型的ＰＣ廠商。
此前聯想旗下聯想天禧個人智能體系統（天禧ＡＳ）中的小天個人智能體已全面接入
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