【ＡＩ】聯想將在ＡＩ　ＰＣ端側部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ，行業首家

《經濟通通訊社２０日專訊》聯想集團宣布，將在ＡＩ ＰＣ端側本地部署

ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，這將成為全球首家端側部署該大模型的ＰＣ廠商。



此前聯想旗下聯想天禧個人智能體系統（天禧ＡＳ）中的小天個人智能體已全面接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１聯網滿血版大模型。（ｓｌ）

