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21/02/2025 09:49

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ漲停，現報４﹒３２元人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒３２元（
人民幣．下同），升５﹒１％，最低價４﹒１３元；成交１１４３萬股，成交金額４８２９萬元
；量比７﹒２倍，換手率２﹒１％。（ｅｄ）

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