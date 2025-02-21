  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

21/02/2025 09:07

【挺民企】人行：落實金融支持民企舉措，暢通股債貸融資渠道

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人民銀行黨委書記、行長潘功勝２月２０
日主持召開黨委會議，傳達學習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神。會議要求，
要實施好適度寬鬆的貨幣政策。用好股票回購增持再貸款，維護資本市場穩定運行。要扎實落實
促進民營經濟發展的各項政策措施，進一步暢通股、債、貸三種融資渠道，加大各類金融資源要
素投入，著力解決民營企業融資難融資貴問題，為民營經濟健康發展和民營企業做強做優做大提
供有力的金融支持。
　
　　會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，持續做好金融「五篇大文章」，發揮結構性貨幣
政策工具總量和結構雙重功能，支持科技創新和促進消費。用好股票回購增持再貸款，維護資本
市場穩定運行。落實落細金融支持民營經濟２５條各項舉措。
　
＊支持民企發行科創債券、綠色債券、資產支持證券等融資工具＊
　
　　擴大民營企業債券融資規模，強化民營企業債券風險分擔，支持民營企業發行科創債券、綠
色債券、資產支持證券等融資工具。健全民營中小企業增信制度，破解民營中小企業信用不足、
信息不對稱等融資制約。優化產業鏈供應鏈金融服務，支持產業鏈上民營企業便利融資。建立常
態化銀企交流溝通機制，運用好全國中小微企業資金流信用信息共享平台，暢通服務鏈條，提升
民營中小微企業融資效率。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處