【挺民企】人行：落實金融支持民企舉措，暢通股債貸融資渠道

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人民銀行黨委書記、行長潘功勝２月２０

日主持召開黨委會議，傳達學習習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神。會議要求，

要實施好適度寬鬆的貨幣政策。用好股票回購增持再貸款，維護資本市場穩定運行。要扎實落實

促進民營經濟發展的各項政策措施，進一步暢通股、債、貸三種融資渠道，加大各類金融資源要

素投入，著力解決民營企業融資難融資貴問題，為民營經濟健康發展和民營企業做強做優做大提

供有力的金融支持。



會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，持續做好金融「五篇大文章」，發揮結構性貨幣

政策工具總量和結構雙重功能，支持科技創新和促進消費。用好股票回購增持再貸款，維護資本

市場穩定運行。落實落細金融支持民營經濟２５條各項舉措。



＊支持民企發行科創債券、綠色債券、資產支持證券等融資工具＊



擴大民營企業債券融資規模，強化民營企業債券風險分擔，支持民營企業發行科創債券、綠

色債券、資產支持證券等融資工具。健全民營中小企業增信制度，破解民營中小企業信用不足、

信息不對稱等融資制約。優化產業鏈供應鏈金融服務，支持產業鏈上民營企業便利融資。建立常

態化銀企交流溝通機制，運用好全國中小微企業資金流信用信息共享平台，暢通服務鏈條，提升

民營中小微企業融資效率。

