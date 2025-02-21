《駐京專電》李強：促進科技消費，釋放人工智能終端產品消費潛力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院２０日以「堅持促消費和惠民生相

結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進行第十二次專題學習。國務院總理李強指出，要

緊扣居民需要充分挖掘中國巨大消費潛力。要大力促進科技消費，用好中國應用場景豐富、技術

迭代能力強等優勢，加快人工智能技術推廣，釋放人工智能終端產品等消費潛力。



要大力促進服務消費，全面提升教育、醫療、文化、體育、旅遊、養老、家政服務等領域的

供給水平，特別是圍繞應對人口老齡化、推動農業轉移人口市民化等重點，加快補齊相應的服務

短板。



要大力促進細分市場消費，立足中國龐大人口基數，順應多元化、差異化趨勢，在更多細分

領域開發優質產品和服務，激發新的消費需求。



＊打通消費帶動投資、產業升級、就業增收的鏈條＊



李強指出，內部可循環、內需為主導，是大國經濟的獨有優勢。提振消費既是當前擴內需、

穩增長的重要抓手，也是中長期轉變發展方式的重大舉措。要把消費放在更加突出的位置，更多

依靠提振消費擴大國內需求、暢通經濟循環、拉動經濟增長。要千方百計增強消費能力，採取更

有效的促消費政策，破除制約消費的障礙束縛，下力氣優化消費環境，努力打通消費帶動投資、

帶動產業升級、帶動就業增收的鏈條。



提振消費要對症下藥、統籌施策，進一步提高政策效能、釋放改革效應。要突出重點加大政

策支持，把寶貴的政策資源更多用於撬動性、帶動性強的領域，善於創新政策工具，更好發揮市

場力量提振消費。要找準要害加快改革破題，清理對消費的不合理限制，進一步放寬相關行業市

場准入，增加高質量消費供給，對於新興消費要在發展中規範監管，要把支持政策和改革舉措協

同起來，調動各方面積極性，形成促消費的合力。

