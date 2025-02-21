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AH股新聞

21/02/2025 09:28

《駐京專電》藍佛安：實施更加積極財政政策，推動經濟回升向好

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》財政部部長藍佛安在《人民日報》發布署
名文章稱，要準確把握今年經濟工作總體要求、政策取向和重點任務，實施好更加積極的財政政
策，加大逆周期調節力度，持續用力、更加給力，推動經濟社會發展保持良好勢頭。
　
＊提高財政赤字率，加大支出強度＊
　
　　２０２５年是「十四五」規劃收官之年，要持續用力、更加給力，打好政策「組合拳」，努
力將各方面積極因素轉化為發展實績。一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。二
是安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。三是大力優化支出結構、強化精準
投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁。
　
　　四是持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展。繼續推動落實地方
政府債務限額置換存量隱性債務政策。允許地方政府專項債券用於回收閒置存量土地和收購存量
商品房用作保障性住房，促進房地產市場回穩。新增發行特別國債補充國有大行核心一級資本，
增強服務實體經濟能力。五是進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力、兜牢「三保」底線。
　
　　此外，要統籌消費和投資，支持擴大國內需求。大力提振消費，充分發揮財稅政策作用，推
進實施提振消費專項行動。加大民生保障力度，多渠道增加居民收入，更好惠民生促消費。加大
消費品以舊換新支持力度，擴大政策覆蓋範圍、優化補貼申報流程、健全回收利用體系，撬動更
多大宗消費。促進服務消費提質惠民，持續支持打造消費新產品新場景新熱點。
　
　　推進實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動，降低全社會物流成本。積極擴大有效投資，
統籌用好各類政府投資資金，合理安排債券發行，推動盡快形成更多實物工作量。加強財政與金
融的配合，更好發揮財政資金乘數效應和槓桿作用，以政府投資有效帶動更多社會投資。

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