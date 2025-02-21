《駐京專電》中證監李明：資本市場生態出現積極向好諸多變化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中證監副主席李明在發布會上表示，近年

來監管執法效果的不斷顯現，資本市場生態出現了積極向好的諸多變化，「願意來、留得住」的

市場氛圍日益濃厚。證監會始終堅持標本兼治，協同各方持續推動綜合治理，共同構建規範有序

的市場生態。



一是通過監管執法有效壓實相關各方法律責任。例如，壓實大股東、實控人的信義義務，「

董監高」人員的忠實勤勉義務，中介機構的「看門人」義務，資產管理人的受托義務等等，堅決

扭轉「公眾公司不公」「董事不懂事」「私募不私」等亂象，推動上市公司治理和內控水平不斷

提升，引導市場各方基於法律規則和市場邏輯有序博弈，持續增強市場自我約束、自我糾偏、自

我修復的內生活力。



二是會同行業主管部門、地方黨委政府對財務造假實施綜合懲治。聯合五部委制定《關於進

一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》，完善防假打假的監管協同機制和綜合懲防長

效機制，建立第三方配合造假線索移送機制，將近年發現的配合造假線索移交相關部門或屬地政

府依法處置。

