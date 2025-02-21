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21/02/2025 18:49

《國企紅籌》安徽皖通與關連方簽訂隧道智慧提升等合同

　　《經濟通通訊社２１日專訊》安徽皖通（００９９５）（滬：６０００１２）宣布，寧宣杭
公司及安慶大橋公司與設計總院、交控工程及交控信息產業組成的聯合體，今日簽訂隧道智慧提
升及機電專項改造總承包合同，兩份合同費用預計共約１００６萬元人民幣。
　
　　公司稱，交易構成公司持續關連交易。（ｒｈ）

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