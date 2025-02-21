《國企紅籌》江蘇寧滬向五峰山大橋公司增資約１﹒０８５億元人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》江蘇寧滬（００１７７）（滬：６００３７７）宣布，五峰山
大橋公司將增資約１﹒７億元（人民幣．下同），其中公司承擔約１﹒０８５億元，承擔比例
６４﹒５％；江蘇交控承擔３７０３萬元，承擔比例２２﹒０１％；揚州交通承擔２２６９﹒６
萬元，承擔比例１３﹒４９％。
增資完成後，五峰山大橋公司註冊資本由約４８億元增加至約５０億元。（ｒｈ）
【你點睇？】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票
21/02/2025 18:48
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大橋公司將增資約１﹒７億元（人民幣．下同），其中公司承擔約１﹒０８５億元，承擔比例
６４﹒５％；江蘇交控承擔３７０３萬元，承擔比例２２﹒０１％；揚州交通承擔２２６９﹒６
萬元，承擔比例１３﹒４９％。
增資完成後，五峰山大橋公司註冊資本由約４８億元增加至約５０億元。（ｒｈ）
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