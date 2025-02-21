《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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海光信息 （６８８０４１） １９０９﹒９２

貴州茅台 （６００５１９） １８７３﹒４８

寒武紀 （６８８２５６） １７３３﹒０４

工業富聯 （６０１１３８） １１９８﹒３４

韋爾股份 （６０３５０１） １１６３﹒１１

兆易創新 （６０３９８６） １１３４﹒９４

瀾起科技 （６８８００８） １１２１﹒５９

藥明康德 （６０３２５９） ９７６﹒２９

中國平安 （６０１３１８） ９５４﹒６５

中信證券 （６０００３０） ９４６﹒５３

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）３３６１﹒２５

寧德時代 （３００７５０）２３９７﹒６０

東方財富 （３０００５９）１８９５﹒２９

美的集團 （０００３３３）１８４３﹒７０

中興通訊 （００００６３）１７１２﹒０９

北方華創 （００２３７１）１５６３﹒２７

立訊精密 （００２４７５）１４６７﹒８９

濰柴動力 （０００３３８）１２７１﹒６４

浪潮信息 （０００９７７）１２５３﹒８４

網宿科技 （３０００１７）１１２４﹒９４

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（以上數字取小數點後兩個位）

