《神州頭條》財經報章頭版摘要：解決民企融資難，暢通股債貸渠道

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國務院：更好發揮市場力量提振消費

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２月２０日，國務院以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進

行第十二次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入貫徹落實習近平總書記和黨中

央關於擴大國內需求的決策部署，進一步凝聚共識、拓寬思路，把經濟政策的著力點更多轉向惠

民生、促消費，以更大力度和更精准措施提振消費，持續增強消費對經濟發展的基礎性作用。



人行：健全宏觀審慎政策體系

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中國人民銀行２月２０日消息，中國人民銀行日前召開２０２５年宏觀審慎工作會議。會議要求

，加強宏觀經濟金融分析研判，健全宏觀審慎政策體系，創新宏觀審慎政策工具。完善房地產金

融管理，推進人民幣跨境使用，發展人民幣離岸市場。



新版鼓勵外商投資產業目錄將盡快出台

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２月２０日，多部門有關負責人在國務院政策例行吹風會上介紹擴大高水平對外開放，做好

２０２５年穩外資工作有關情況。他們表示，《２０２５年穩外資行動方案》釋放了進一步對外

開放的積極信號。接下來，將盡快按程序出台新版鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再

投資的政策制定工作也已啟動。





《上海證券報》



人行：進一步暢通股、債、貸融資渠道，解決民營企業融資難

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２月２０日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委會議，傳達學習民營企業座談會

重要精神，研究部署貫徹落實舉措。會議強調，中國人民銀行系統要堅持「兩個毫不動搖」，堅

持金融服務實體經濟的根本宗旨，扎實落實促進民營經濟發展的各項政策措施。



擴大高水平對外開放 多部門劇透「１＋Ｎ」穩外資政策組合

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《２０２５年穩外資行動方案》日前發布。在２月２０日召開的國務院政策例行吹風會上，商務

部、國家發展改革委、工業和信息化部、市場監管總局有關負責人介紹擴大高水平對外開放、做

好２０２５年穩外資工作有關情況。



國股市評級獲密集上調，長線外資有望回歸中國資產

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繼高盛、美銀等機構之後，摩根士丹利最新加入了看多中國股市的行列。摩根士丹利策略團隊近

日在報告中表示，在中國人工智能發展的助推下，中國股市將迎來更為可持續的上漲。





《證券時報》



大力促進服務消費、科技消費、細分市場消費

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２月２０日，國務院以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進

行第十二次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入貫徹落實習近平總書記和黨中

央關於擴大國內需求的決策部署，進一步凝聚共識、拓寬思路，把經濟政策的著力點更多轉向惠

民生、促消費，以更大力度和更精准措施提振消費，持續增強消費對經濟發展的基礎性作用。



人行：進一步暢通股債貸三種融資渠道

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中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝２月２０日主持召開黨委會議，傳達學習習近平總書記在民

營企業座談會上的重要講話精神，會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策。用好股票回購增持

再貸款，維護資本市場穩定運行。人民銀行系統要扎實落實促進民營經濟發展的各項政策措施，

進一步暢通股、債、貸三種融資渠道，加大各類金融資源要素投入，著力解決民營企業融資難融

資貴問題，為民營經濟健康發展和民營企業做強做優做大提供有力的金融支持。



中國將在境外發行綠色主權債券

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財政部２月２０日公布《中華人民共和國綠色主權債券框架》，《框架》是財政部作為國際綠色

債券發行人的基石文件。此前，第十一次中英經濟財金對話政策成果透露，中方同意２０２５年

發行首筆人民幣計價的綠色主權債券，並在倫敦掛牌上市，這將是中國在英發行的首筆綠色主權

債券。在《框架》下發行的綠色主權債券，將在募集資金用途、項目評估及篩選、募集資金管理

和信息披露四個方面遵循相關規定。（ｅｗ）

