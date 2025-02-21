《神州經脈》中美將通話談經貿，滬指連漲三周，證監懲治操縱市場

《神州經脈》Ａ股市場今日（２１日）放量走高，滬綜指收升０﹒８５％，報

３３７９﹒１１點，深成指收漲１﹒８２％，創業板指漲２﹒５１％。科創５０指數漲近６％，

創２０２３年４月２６日以來新高。分析人士認為，中國ＡＩ（人工智能）的技術突破可以推動

盈利和股本回報率增長，幫助提振對科技股乃至整個中國資產的信心。滬深兩市成交額２﹒１９

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量４３６１億元或２５％，為２０２４年１２月１０

日以來新高。



回顧全周，國家主席習近平與民企領袖座談，引市場關注，阿里巴巴馬雲、華為任正非、小

米雷軍及宇樹科技王興興等出席會議。座談會邀請企業集中科技行業，顯示中央對產業的大力支

持。ＡＩ、人形機器人等板塊持續佔領投資市場焦點位置，滬指全周升０﹒９７％，連漲三周共

３﹒９％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２５５４，較上個交易日４時３０分收盤

價升６２點子，兩連升，創１月２４日以來近一個月新高，全日在７﹒２３４７至７﹒２５５８

之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１６９６，較上個交易日升１６點子，止兩連跌，

創２月６日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至不足７５０點，上個交易日報７﹒１７１２

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平周一（１７日）在北京出席民營企業座談會，聽取６位民企負責人代表發

言後發表重要講話。《人民日報》今日在頭版刊文披露座談會上的更多細節，包括華為創辦人任

正非在座談會上表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱，「我堅信，一個更偉大的中國將

加速崛起」。「缺芯少魂」最早由時任科技部長徐冠華於１９９９年提出，「芯」指芯片，「魂

」指操作系統。華為目前已克服美國制裁，生產出國產先進芯片和操作系統。中芯國際是華為芯

片的主要供應商。



２﹒ 國務院２０日以「堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求」為主題，進

行第十二次專題學習。國務院總理李強指出，要緊扣居民需要充分挖掘中國巨大消費潛力；要大

力促進科技消費，用好中國應用場景豐富、技術迭代能力強等優勢，加快人工智能技術推廣，釋

放人工智能終端產品等消費潛力。



３﹒ 據內媒引述數據分析平台ＱｕｅｓｔＭｏｂｉｌｅ的數據報道，自１月１１日上線以來至

２月９日，ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ａｐｐ累計下載量已超１﹒１億次，周活躍用戶規模最高近

９７００萬。另外，ＤｅｅｐＳｅｅｋ今日宣布，接下來一周將陸續開源５個代碼庫，每日都有

新內容解鎖。當前在線服務的模塊已經經過測試、部署完備，可以投入生產環境。



４﹒ 騰訊ＡＩ助手「騰訊元寶」今日有更新，更新後騰訊元寶的ＤｅｅｐＳｅｅｋ能夠理解圖

片信息。此前ＤｅｅｐＳｅｅｋ只能掃描圖片中的文字。另騰訊企業微信今日發布多項深度接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的免費ＡＩ功能，此前微信已經接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，意味騰訊ＡＩ升級至

個人社交網絡和產業互聯網雙重布局。此外，百度搜索首頁已經上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１滿

血版，並可以開啟聯網搜索。



５﹒ 階躍星辰最新開源的兩款多模態模型Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ和Ｓｔｅｐ－

Ａｕｄｉｏ今日在阿里雲魔搭社區首發，其中Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ是全球參數量最大

的開源視頻生成模型，Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ是業界首款產品級開源語音交互模型。兩款模型在

階躍星辰與吉利深度合作下誕生。階躍星辰表示，這兩款模型開源後很快獲得廣泛開發群體收藏

，目前已位居ＧｉｔＨｕｂ同類模型排行榜第一；過去一年公司累計發布了１１個模型，覆蓋多

個技術節點，預計今年３月，公司還將開源自研的圖生視頻模型。



６﹒ 對於美國財長貝森特昨表示將於今日與中方對等官員首次通話，中國外交部發言人郭嘉昆

今日在例行記者會上回應稱，據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約

與貝森特舉行視頻通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通。



７﹒ 中證監副主席李明今日在發布會上表示，中證監不斷強化對欺詐發行、財務造假、違規減

持、操縱市場等投資者最關切、最痛恨、「最不能忍」的違法行為的打擊懲治。２０２４年查處

包括財務造假在內的信息披露違法案件１３５件，同比增長１７％，居各類案件數量之首；處罰

操縱市場案４２件，案均罰沒款約１﹒２億元，居各類案件罰沒金額之首。今後，對這兩類違法

的打擊力度還將持續加強。



８﹒ 廣州市中心今日開始有得坐小馬智行自動駕駛出租車（Ｒｏｂｏｔａｘｉ），首批專線有

５個市中心地點４條路線，分別是廣州花園酒店－廣州白雲國際機場往返，廣州塔－廣州南站往

返，珠江新城（冼村地鐵站）－廣州南站往返，珠江新城（冼村地鐵站）－廣州白雲國際機場往

返，營運時間為每天１０：００－１５：００，１９：３０－２１：３０，收費標準按照相關政

策要求和計費標準執行。（ｓｌ）

