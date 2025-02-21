《鍾之日記》阿里吐氣揚眉，恒指三年新高

《鍾之日記》２月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



阿里巴巴（０９９８８）交出亮麗成績單，帶動恒指高開５１３點，其後Ａ股向好、科技股

帶動，港股升幅亦擴大，重返２３０００點之餘，尾段更加愈升愈有，恒生指數在全日最高位

２３４７７點收市，升９００點或４％，刷新約三年新高。今日主板成交近３９３６億元，逼近

４０００億元關口。港股全周升８５７點或３﹒７９％，連升六周。



＊Ａ股放量收升，連漲三周＊



Ａ股市場今日放量走高，滬綜指收升０﹒８５％，報３３７９﹒１１點，深成指收漲

１﹒８２％，創業板指漲２﹒５１％。科創５０指數漲近６％，創２０２３年４月２６日以來新

高。分析人士認為，中國ＡＩ（人工智能）的技術突破可以推動盈利和股本回報率增長，幫助提

振對科技股乃至整個中國資產的信心。滬深兩市成交額２﹒１９萬億元人民幣，較上個交易日放

量４３６１億元人民幣或２５％，為２０２４年１２月１０日以來新高。



回顧全周，國家主席習近平與民企領袖座談，引市場關注，阿里巴巴馬雲、華為任正非、小

米雷軍及宇樹科技王興興等出席會議。座談會邀請企業集中科技行業，顯示中央對產業的大力支

持。ＡＩ、人形機器人等板塊持續佔領投資市場焦點位置，滬指全周升０﹒９７％，連漲三周共

３﹒９％。



國務院總理李強最新講話又提及，提振消費既是當前擴內需、穩增長的重要抓手，要把消費

放在更加突出的位置，更多依靠提振消費擴大國內需求、暢通經濟循環、拉動經濟增長。他特別

提到要大力促進科技消費，釋放人工智能終端產品等消費潛力。



＊阿里績優大行看好，股價衝三年高＊



阿里巴巴昨公布業績，截至去年１２月底止第三財季，季度收入為２８０１﹒５４億元人民

幣，按年升８％，高於預期的２７７４億元人民幣；季度純利為４８９﹒４５億元人民幣，按年

增２﹒４倍。阿里巴巴季度經調整純利為５１０﹒６６億元人民幣，按年增６％，同樣高於市場

預期的４６１億元人民幣。



阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，季度業績充分展示集團在「用戶為先，ＡＩ驅動」的

戰略取得顯著進展，核心業務增長重新加速。他指出，季度淘天集團的客戶管理收入增長９％，

得益於用戶體驗提升和有效的商業化舉措。雲業務收入重回１３％的雙位數增長，其中ＡＩ相關

產品收入連續六個季度實現三位數增長。展望未來，由ＡＩ推動的雲智能集團收入增速還會持續

提升。



多家券商上調阿里巴巴目標價。高盛調高阿里１２個月目標價，由１１４元上調３７％至

１５６元，預託價目標由１１７美元，上調至１６０美元，維持「買入」評級。高盛指，阿里巴

巴內地電商業務盈利將穩定，看好阿里雲收入增長將加速，上調２０２６及２０２７財政年度增

長預測至２３％及２５％。



花旗看得更牛，目標價１６６元。花旗認為，雖然更高折舊及研發投入，短期將會為阿里利

潤率帶來壓力，但相信可以被需求增長抵銷，而隨著ＡＩ技術提升，近月淘寶將會推出多個研發

項目，估計可加強跟消費者的互動，提升交易效率。



阿里巴巴今日裂口高開１０％，開市即創三年高位，盤中一度漲至１３９﹒６元、逼近

１４０元，收報１３８﹒５元，漲幅１４﹒６％，成交居首達４４４﹒５８億元。



＊「缺芯少魂」憂慮減，中芯強勢創新高＊



國家主席習近平周一（１７日）在北京出席民營企業座談會，聽取６位民企負責人代表發言

後發表重要講話。《人民日報》今日在頭版刊文披露座談會上的更多細節，包括華為創辦人任正

非在座談會上表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱，「我堅信，一個更偉大的中國將加

速崛起」。



「缺芯少魂」這一說法最早由時任科技部長徐冠華於１９９９年提出，他指「中國信息產業

缺芯少魂」，當中「芯」是指芯片，「魂」則指操作系統。華為是中國實現科技自給自足的關鍵

力量之一；華為已克服美國制裁，生產出國產先進芯片和操作系統。而中芯國際

（００９８１）是華為芯片的主要供應商。



中芯今日大漲破頂，收漲７﹒９％，站上５４﹒２元新高。其他芯片股受激勵，華虹

（０１３４７）漲９％、上海復旦（０１３８５）漲６％。



不過，此前有報道指，任正非還在座談會上示警，儘管中國在智能駕駛、半導體等領域取得

顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」，未來５年是中國科技產業的生死窗口期，

民營企業必須成為全球技術規則的制定者。任正非並透露，華為已啟動「備胎計劃２﹒０」，聯

合國內２０００家企業重構半導體、工業軟件等關鍵領域生態，目標２０２８年實現全產業鏈自

主化率超７０％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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