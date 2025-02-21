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大國博弈
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AH股新聞

21/02/2025 08:35

【大國博弈】中美財長周五通話，貝森特將促華重新平衡經濟發展

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國財長貝森特（Ｓｃｏｔｔ　Ｂｅｓｓｅｎｔ）接受《彭博
》採訪時表示，他計劃於本周五（２１日）與中國財長藍佛安首次通話，屆時將敦促中國重新平
衡經濟發展，亦會談及毒品芬太尼議題，預估４月在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）及世界銀行春
季年會期間與其見面。
　
　　另外，貝森特重申美國的政策是強美元，不希望其他國家操縱貨幣，現時難以衡量人民幣價
值，但從學術角度看，人民幣屬「便宜」。（ｒｙ）

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