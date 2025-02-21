【大國博弈】美官網不用「ＰＲＣ」改簡稱Ｃｈｉｎａ，中方不滿

《經濟通通訊社２１日專訊》美國國務院在官網的國家簡介頁面中，不使用「中華人民共和

國（ＰＲＣ）」的名稱，改以「中國」（Ｃｈｉｎａ）簡稱，並重點關注美中貿易逆差和中國商

業限制。中國外交部促美停止對華抹黑施壓。



美國國務院目前的中國概況頁面寫道，「戰略競爭是美國看待與中國關係的框架。」在拜登

（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）政府時期，這段話為「戰略競爭是美國看待與中華人民共和國

（ＰＲＣ）關係的框架。」



中美外交關係的基礎來自１９７２年、１９７９年和１９８２年簽署的中美三項聯合公報，

其中均使用「中華人民共和國」這個正式名稱。目前尚不清楚美國務院未來是否在所有文件中都

只使用「中國」。



網站還修改了中美關係頁面內容，在討論經濟關係的擴充章節中強調，美國在２０２３年對

中國的商品與服務貿易逆差達２５２０億美元，稱中國經濟是「全球投資環境限制最嚴格的國家

之一」，並稱「中國採取不公平的貿易做法，包括使用強迫勞動和大量國家補貼，使美國企業處

於不利地位」。頁面還完全刪除有關美國對華援助的內容，例如保護西藏文化、支持環境保護以

及推動法治等計劃。



美國國務院發言人表示，國務院定期更新網站和簡介頁面。中國頁面的更新旨在反映當前政

府的政策和重點，涵蓋與中國及美中關係相關的內容。



＊華外交部：美方詆毁抹黑，中方堅決反對＊



中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美國國務院歪曲事實真相，詆毁中國外交政策，鼓譟所謂

中美戰略競爭，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方敦促美方停止誤導美國民眾和國際社會，停

止對華抹黑施壓，以客觀理性的態度看待和處理中美關係。



值得留意的是，美國務院早前在官網上刪除了美國「不支持台獨」的表述。中方批評美方在

涉台問題上立場嚴重倒退，是頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例證。（ｒｙ）

