【ＡＩ】國資委促央企重點規劃發展ＡＩ，打造更多科技領軍企業

《經濟通通訊社２１日專訊》國務院國資委今日發文稱，周三（１９日）召開了中央企業「

ＡＩ＋」專項行動深化部署會，國務院國資委黨委書記、主任張玉卓出席會議並講話。會議要求

，著力強化中央企業推進人工智能發展的要素支撐，在編制企業「十五五」規劃中將發展人工智

能作為重點，打造更多科技領軍企業，孵化培育一批初創企業。「十五五」規劃即２０２６年至

２０３０年實施的國家經濟和社會發展規劃綱要。



＊打造更自由寬容發展環境，讓人才心無旁騖搞科研＊



會議又要求央企加大資金投入，堅持產投結合、以投促產，持續壯大發展人工智能的長期資

本、戰略資本、耐心資本；並要優化人才引育，建立更加符合行業特點規律的人才評價體系，打

造更加寬容、自由、耐心的發展環境，讓人才心無旁騖搞科研。



會議強調，國資央企要抓住人工智能產業發展的戰略窗口期，強化科技創新，聚焦關鍵領域

加快掌握「根技術」，堅定攻關大模型，積極參與開放生態建設，推動產生更多「從０到１」的

原始創新，加速推進成果轉化和產業化發展。



＊瞄準經濟收益高等高價值場景，加大布局突破力度＊



同時，要強化深度賦能，瞄準戰略意義強、經濟收益高、民生關聯緊的高價值場景，強化行

業協同、擴大開放合作，加大布局突破力度。要夯實算力基座，為技術突破、應用落地提供有力

支撐。要突破數據難題，分批構建重點行業數據集，建設好通用基礎數據集，做強做優數據產業

。



此外，會上發布了國資央企「ＡＩ＋」專項行動實施要點，啟動了戰略性高價值場景建設專

項工作，４家中央企業負責人介紹了在發展人工智能方面最新進展並提出工作建議。（ｓｌ）

